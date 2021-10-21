Приложение Вдома изменило алгоритм работы: что нужно знать тем, кто возвращается из-за границы

В мобильном приложении Вдома изменился алгоритм работы. Обновились правила въезда в Украину для невакцинированных людей.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Чиновник пояснил, что приложение необходимо будет устанавливать на 72 часа до момента, пока человек сделает ПЦР или тест на антиген. При этом постоянно проходить проверку по данным геолокации и делать фото уже не нужно.

Федоров пояснил, что после регистрации в приложении, человеку нужно в течение 72 часов сдать тест на COVID-19 в лаборатории, верифицированной Министерством здравоохранения Украины. После этого отрицательный результат теста должен появится в приложении, которое можно удалить. Если тест положительный – больному надо обратиться к семейному врачу.

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Если же человек не захочет устанавливать приложение, то гражданин Украины отправится на 14-дневную обсервацию, а иностранцу откажут во въезде в страну.

Мобильное приложение Вдома позволяет контролировать соблюдение пользователем правил самоизоляции, благодаря совокупности нескольких факторов.

Напомним, что правила использования приложения Вдома внесены в постановление Кабмина № 211 о карантине. В нем указано, кто именно и на каких условиях должен использовать приложение:

граждане, контактирующие с больными COVID-19;

граждане с подозрением на заболевание или те, у кого оно проходит в легкой форме;

добровольно согласные на самоизоляцию с использованием электронного сервиса Вдома, Единого госпортала электронных услуг;

люди старше 60 лет, кроме тех, кто работает в сфере социальных и экстренных служб (ЖКХ, ГСЧС и т.д).

Добавим, что первые месяцы работы приложения Вдома вызвали среди украинцев массовые жалобы на сбои в электронной системе. Минцифры учло все изъяны и усовершенствовало функционал программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Михаил Федоров рассказал, что с начала 2021 года из всех обращений в полицию по поводу мошенничества по кредитам лишь в одном говорилось о Дії. Аферисты все-таки могут оформить кредит на гражданина через госсервис, но это очень трудно. Сделать такое удастся лишь с помощью недобросовестных сотрудников банков.