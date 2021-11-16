При каких симптомах COVID-19 нужно срочно обращаться в больницу: врач дал разъяснение

Медицинская помощь при заболевании коронавирусом штамма Дельта может понадобиться человеку намного раньше, чем при "классическим" варианте COVID-19. Особое внимание заболевшему следует обратить на отдышку и боли.

Как рассказал в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев, эпидемия коронавируса в Украине вышла на плато заболеваемости и может пойти на спад уже через 2-3 недели. Он же объяснил, при каких симптомах не следует откладывать визит к терапевту.

По словам Крамарева, течение заболеваемости Дельта-инфекцией изменилось. И если раньше осложнения при заболевании наступали на 7-10 день инфицирования, то сейчас состояние пациента может резко ухудшиться уже на 3-4 день.

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Он подчеркнул, что инфекция на первоначальном этапе может проявлять себя, как простуда. Однако позже могут подключиться опасные симптомы.

"Первые симптомы, которые должны вызвать беспокойство – одышка, стеснение в груди, непонятные головокружения, провалы в сознании", – сказал врач.

Он же отметил, что при возникновении данных ощущений, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. А если состояние ухудшается – вызывать бригаду скорой помощи.

"Потому что у семейных врачей сейчас просто завал", – подчеркнул он.

При этом медик акцентировал, что температура при заболевании может быть не высокой.

"В этой волне температура не показатель. И если она не очень высокая, то это еще не значит, что все пройдет легко", – добавил Крамарев.

Как сообщил Минздрав, в Украине за минувшие сутки, 14 ноября, зафиксировано 10 802 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них инфекцию выявили у 764 детей и у 132 медработников. За минувшие 24 часа в больницы с диагнозом коронавирус попали 2 798 человек, выздоровели 11 219 человек. За сутки от последствий болезни скончались 442 украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, медик рассказал, что текущая волна заболеваемости коронавирусом поражает массой побочных эффектов.