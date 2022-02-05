Президент Турции Эрдоган заразился Омикроном после визита в Украину
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился новым штаммом коронавируса Омикрон. Вирус подтвердили и у его жены Эмине.
По словам Эрдогана, у них наблюдаются легкие симптомы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, которую идентифицировали как штамм Омикрон. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", – отметил он.
Президент Турции также добавил, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.
Отметим, что 3 февраля Эрдоган посетил с официальным визитом Киев. Он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частности, политики обсудили угрозу вторжения Российской Федерации.
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