Президент Турции Эрдоган заразился Омикроном после визита в Украину

Ольга Ганюкова
Covid
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Президент Турции Эрдоган заразился Омикроном после визита в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что заразился новым штаммом коронавируса Омикрон. Вирус подтвердили и у его жены Эмине.

По словам Эрдогана, у них наблюдаются легкие симптомы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Сегодня результат нашего теста на COVID-19, который мы с женой сделали после легких симптомов, оказался положительным. К счастью, у нас легкая болезнь, которую идентифицировали как штамм Омикрон. Мы с нетерпением ждем ваших молитв", – отметил он.

Президент Турции также добавил, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

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Отметим, что 3 февраля Эрдоган посетил с официальным визитом Киев. Он провел переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским, в частности, политики обсудили угрозу вторжения Российской Федерации.

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