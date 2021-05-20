Препаратом Pfizer в Украине массово вакцинируют представителей власти, – Сюмар

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар заявила, что вакциной против коронавируса производства Pfizer в Украине массово прививают представителей власти.

Во время своего выступления с трибуны Верховной Рады в четверг, 20 мая, она напомнила, что на одном из согласительных советов глава партии "ЕС" и пятый президент Украины Петр Порошенко привел официальные данные Минздрава о людях, привитых препаратом Pfizer (чтобы посмотреть видео , доскролльте до конца).

По ее словам, в этих данных было указано, что "среди людей в возрасте от 80 лет было вакцинировано одного человека или 0,010%. Медицинские работники – 400, или 3%, а по категории "другие" вакцинировано 9641, или уже такие символические 73%". Тогда Порошенко призвал Минздрав дать ответ, кто же входит в эту категорию "другие".

"Мы сегодня получили многочисленные свидетельства, что вакциной Pfizer в Украине колют представителей власти, массовая вакцинация Pfizer происходят в министерствах и ведомствах, в аппарате СНБО, в МИД. То есть вакцину с самым высоким уровнем защиты дают сейчас не врачам, которые ежедневно рискуют жизнью, не учителям, не группам риска, а представителям власти", – сказала Сюмар.

Она также рассказала, как якобы происходит вакцинация работников властных ведомств.

"Все происходит очень просто. Никто не создает никакую логистику для массовой вакцинации. Просто на территорию министерств и ведомств приезжает автомобиль, где происходит вакцинация", – отметила нардеп.