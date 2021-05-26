PR-агентство со следами в РФ предлагало европейским блогерам распространять фейки о Pfizer – СМИ

Агентство Fazze, которое занимается пиаром и имеет связи с Россией, предлагало деньги французским и немецким "лидерам мнений" распространять дезинформацию о вакцине Pfizer&BioNTech от коронавируса. Их просили рассказывать, якобы она стала причиной "сотен смертей".

Компания заявила, мол, является "маркетинговой платформой по влиянию, соединяет блогеров и рекламодателей", и утверждала, что базирующется в Лондоне. Как пишет The Guardian, на самом деле она не зарегистрирована там, ее руководство приехало из Москвы и работало в агентстве, которое основал российский предприниматель. В истории нашли следы, ведущие к российской вакцине "Спутник V".

Отмечается, что на прошлой неделе "пиарщики" связались с несколькими французскими YouTube-блогерами, которые занимаются вопросами здравоохранения и науки, и на плохом английском просили их "объяснить уровень смертности среди вакцинированных Pfizer – якобы он почти втрое выше, чем среди вакцинированных AstraZeneca".

Блогерам в YouTube, Instagram или TikTok давали ссылки на материалы во влиятельных изданиях Le Monde, Reddit и Ethical Hacker якобы об утечке отчета, содержащего данные, которые "подтверждают это утверждение". Хотя расследователи выяснили, что статья, например, в Le Monde не содержит информации о показателях смертности, а страницы на двух других сайтах были удалены.

Блогеров также попросили заверить своих подписчиков, что "основные средства массовой информации игнорируют эту тему", и одновременно спросить: "Почему некоторые правительства активно покупают вакцину Pfizer, которая опасна для здоровья людей?". Кроме этого, PR-агентство просило "вести себя так, будто у вас есть страсть и интерес к этой теме", и избегать использования слов "реклама" или "спонсируемый" в сообщениях или видео, потому что "материал должен быть представлен как ваше личное независимое мнение".

Скриншоты таких писем от компании опубликовал в Twitter популярный французский научный YouTube-блогер Лео Грасси с почти 1,2 млн подписчиков. Он сказал, что в кампании был "колоссальный бюджет", но агентство отказалось назвать своего клиента. Немецкий блогер с 1,5 млн подписчиков Мирко Дротчман также показал электронное письмо с просьбой принять участие в "информационной кампании" о "значительном количестве смертей" после прививки Pfizer. А французский сайт Numerama опубликовал отрывки из переписки, в частности призыв Fazze "побудить зрителей сделать собственные выводы, позаботиться о себе и своих близких".

Французские СМИ отметили сходство между сообщением Fazze и официальным аккаунтом в Twitter российской вакцины от коронавируса "Спутник V", где неоднократно заявляли, что "данные реального мира" показывают, что они "безопаснее и эффективнее", чем вакцины мРНК (т. е. такие как Pfizer или Moderna). Накануне PR-агентство закрыло свой сайт и профиль в Instagram.

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