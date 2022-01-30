Появляются и уходят: врачи назвали возможные нетипичные симптомы Омикрона
Британские медики назвали головокружение, звон в ушах, снижение слуха и напряжение в глазах нетипичными симптомами штамма коронавируса Омикрон. Эти признаки могут появляться и исчезать в течение дня.
Перечень симптомов, которые должны вызвать подозрение, опубликовала в инструкции Национальная служба здравоохранения Англии (NHS). У больных Омикроном также наблюдаются некоторые из основных признаков коронавируса – это лихорадка или озноб, кашель, потеря или искажение обоняния или вкуса.
Отмечается, что распознавание симптомов и самоизоляция в случае их возникновения могут помочь остановить распространение Омикрона.
Одним из таких проявлений является головокружение – это симптом, который вызывает ложное чувство вращения собственного тела или окружающих предметов.
В документе под названием "Your COVID Recovery" указывается, что головокружение часто наблюдается при вирусных инфекциях из-за истощения организма, или потому что вирус задел вестибулярную систему – "связь между внутренним ухом и мозгом".
Если вестибулярная система поражена, у вас кружится голова, когда вы быстро меняете положение тела, когда видите много одновременных движений (едет поезд, движение машин на дороге, идет много людей и т.д.) или когда двигаете головой.
Головокружение также может быть связано со звоном в ушах, снижением слуха, напряжением глаз и головными болями.
"Они могут появляться и исчезать в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему врачу", – указывается в инструкции NHS.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее профессор перечислил симптомы Омикрона у вакцинированных.
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