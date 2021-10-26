Друзья! Снова о наболевшем.

Если вы используете смартфон, мобильную связь и компьютер, а не пишете на бересте/пергаменте; ездите на авто (автобусах, самолетах, etc.), а не на бричках/телегах; пользуетесь туалетной бумагой, а не подтираетесь лопухами; ваши дети каждый день утром ходят в школу, а не в лес за грибами и ягодами; вы живете в домах, а не в мазанках/землянках; другими словами – если вы живете в 21-м веке, то у меня вопрос: ПОЧЕМУ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВАС ПОСТИТ БРЕД О ВРЕДНОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИД-19???

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

Усіх активних крикунів- антивакцинаторів буду видаляти з друзів і банити.

Хочете, щоб вас і ваших дітей лікарі не витягували з того світу після зараження коронавірусом - вакцинуйтесь!

Не хочете вакцинуватись – обов'язково в кінці коменту напишіть: "свідомий/-ма того, що можу швидше покинути цей світ через те, що я - антивакцинатор/ка".

Визначайтесь, бо може бути пізно...

Розум переможе! Гарного дня!

На фото №1 - я в березні в ковідному відділенні лікарні:

На фото №2 - вакцина, якою я вакцинувався в липні:

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