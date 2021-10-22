'Порохоботы' – за вакцинацию, 'медведчуки' – против. Результаты совместного соцопроса Украинского института будущего и OBOZREVATEL

Электорат партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" лидирует среди противников вакцинации от коронавируса: больше половины сторонников политсилы отказываются делать COVID-прививку, несмотря на высокую заболеваемость в стране. В то же время наибольшее количество приверженцев вакцинации – среди электората "Европейской солидарности". В этом лагере избирателей преобладают люди, уже вакцинировавшиеся либо планирующие это сделать в будущем.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Украинским институтом будущего в рамках совместного проекта с OBOZREVATEL. В период увеличения количества больных COVID-19, мы задались целью выяснить партийные симпатии антивакцинаторов и сторонников прививок. Вопрос "Вакцинировались ли вы" был задан сторонникам пяти партий, которые проходят избирательный порог, – в частности, это "Европейская Солидарность", Слуга народа", "Батьківщина", "ОПЗЖ" и "Сила и честь".

Видео дня

Наибольшими сторонниками вакцинации является электорат "Европейской Солидарности" – хотя бы одну дозу получили 39%, еще 20% опрошенных в будущем планируют сделать соответствующий укол. Наименьшее число привитых сторонников – у "Оппозиционной платформы – За жизнь": 18% уже прошли вакцинацию, и столько же планируют ее пройти. Остальные партии распределились в таком порядке:

"Сила и честь" – 32% уже сделали прививку, 25% планируют;

"Слуга народа" – 28% уже сделали прививку, 23% планируют;

"Батькивщина" – 24% уже сделали прививку, 15% планируют.

Лидером среди антипрививочников стала "Оппозиционная платформа – За жизнь". Среди ее сторонников 61% вообще не собирается вакцинироваться от коронавируса. За ней идет "Батькивщина" – 59% опрошенных не хотят делать COVID-прививку. Остальные партии распределились в таком порядке:

"Слуга народа" – 47% отказываются вакцинироваться;

"Сила и честь" – 38% отказываются вакцинироваться;

"Европейская Солидарность" – 38% отказываются вакцинироваться.

Цель – оценка социально-политических настроений среди населения Украины.

Объем выборки – 2400 респондентов.

Сроки проведения – 18.09-28.09.2021.

Методология – опрос face-to-face по структурированной интерактивной анкете на планшете с использованием собственного программного обеспечения для проведения опросов "LEMUR".

Дизайн выборки – генеральная совокупность опроса составляет 30 842 531 житель Украины (кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым) в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 не превышает 2,05% (теоретическая погрешность без учета выборочного дизайн-эффекта).

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о главных антивакцинаторах Украины и мира, а также к каким последствиям привели их радикальные взгляды.