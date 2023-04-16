Популярный напиток может снизить шансы заболеть COVID-19 – исследование

Новое исследование показало, что вино может снизить риск заражения коронавирусом. Этот вывод распространяется также и на белые сорта напитка, и на шампанское.

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Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers In Nutrition. Специалисты больницы Shenzhen Kangning Hospital в Китае проанализировали данные, хранящиеся в британской базе UK Biobank

Согласно отчету, у людей, выпивавших пять и более бокалов красного вина в неделю, риск заразиться коронавирусом снижался на 17%. Ученые считают, что это связано с высоким содержанием полифенола в напитке, помогающем бороться с вирусом.

Однако не только красное вино имеет такие защитные свойства. Как выяснилось, белое и шампанское вино также могут снизить риск заражения COVID-19. Исследование показало, что выпивавшие в неделю от одного до четырех стаканов любого из этих напитков имели на 8% меньше шансов инфицироваться коронавирусом.

Вместе с тем в результатах исследования есть плохие новости для любителей пива. Как выяснилось, те, кто употреблял любое количество этого пенного алкогольного напитка, имели на 28% больший риск заболеть коронавирусом. Аналогичный результат показали и данные о сидре.

Издание Express при этом обратило внимание на важный вывод: то, что вино может снизить риск заражения COVID-19, не должно побуждать людей злоупотреблять алкоголем, поскольку спиртное, как доказано учеными, имеет множество негативных последствий для здоровья.

Не стоит радикально относится и к пиву или сидру. Также подчеркивается, что никакой из напитков не сможет заменить вакцинацию, которая действительно способна защитить от инфицирования.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как разбираться в вине и с какой едой его совмещать.

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