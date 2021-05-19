Польша будет вакцинировать украинских заробитчан от COVID-19 прямо на границе

Польша вскоре начнет вакцинацию от коронавируса украинцев, которые едут работать в страну, прямо на границе при въезде. Она начнется, как только поступят дозы заказанной вакцины.

Прививки будут делать на пограничных переходах американским однодозным препаратом Johnson&Johnson. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

"Это будет своего рода фильтр, защищающий страну от проникновения коронавируса извне. Мы уже ежедневно вылавливаем по несколько инфицированных на наших КПП у границы с Украиной. Люди, приезжающие на работу в Польшу, также должны быть вакцинированы, что усилит нашу защиту", – сказал глава медцентра Medyk в Жешуве Станислав Мазур.

Он пояснил, что при въезде в страну будут предлагать вакцинировать именно препаратом Johnson&Johnson, чтобы избежать сложностей организации приема второй дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Польша, как и другие страны Европейского Союза, закрыта для туристов из Украины, пересекать ее границы сейчас могут лишь заробитчане и студенты. В стране надеются, что процесс вакцинации украинцев ускорится, чтобы они смогли получить COVID-паспорта или сертификаты, которые упростят процедуру въезда.