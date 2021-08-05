Полностью привитые от COVID-19 заражаются коронавирусом в три раза реже, – результаты исследования
Исследование британских ученых показало, что привитые от коронавируса люди заражаются в три раза реже, чем невакцинированные. Для работы были взяты образцы 98 233 человек.
Результаты исследования под названием REACT-1 Имперского колледжа Лондона опубликовали на сайте компании Ipsos MORI. Она специализируется на маркетинговых исследованиях.
Оказалось, что люди, получившие две дозы вакцины, с меньшей вероятностью заразят кого-то другого.
Это связано с тем, что полностью вакцинированные имеют меньшую вирусную нагрузку. Предполагается, что из-за этого фактора они, возможно, выделяют меньше вируса. Кроме того, ученые подчеркнули важность вакцинации от коронавируса и призвали всех сделать прививку от COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила еще более 500 тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca от правительства Дании. Так была реализована договоренность с премьер-министром страны Метте Фредериксеном по поддержке вакцинации в нашем государстве.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.