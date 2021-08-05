Полностью привитые от COVID-19 заражаются коронавирусом в три раза реже, – результаты исследования

Исследование британских ученых показало, что привитые от коронавируса люди заражаются в три раза реже, чем невакцинированные. Для работы были взяты образцы 98 233 человек.

Результаты исследования под названием REACT-1 Имперского колледжа Лондона опубликовали на сайте компании Ipsos MORI. Она специализируется на маркетинговых исследованиях.

Оказалось, что люди, получившие две дозы вакцины, с меньшей вероятностью заразят кого-то другого.

Это связано с тем, что полностью вакцинированные имеют меньшую вирусную нагрузку. Предполагается, что из-за этого фактора они, возможно, выделяют меньше вируса. Кроме того, ученые подчеркнули важность вакцинации от коронавируса и призвали всех сделать прививку от COVID-19.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина получила еще более 500 тысяч доз вакцины против коронавируса компании AstraZeneca от правительства Дании. Так была реализована договоренность с премьер-министром страны Метте Фредериксеном по поддержке вакцинации в нашем государстве.