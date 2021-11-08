Украинцев, купивших фейковые COVID-сертификаты, могут "амнистировать": Кравчук раскрыла детали

В Украине могут упростить механизм "амнистии" граждан, которые приобрели поддельный COVID-сертификат и все же решили вакцинироваться.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказала заместитель руководителя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Евгения Кравчук (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой новости). Нардеп отметила, что сейчас процедура аннулирования фейкового сертификата достаточно сложная.

"Когда человек (оформивший фейковый COVID-сертификат, – Ред.) приходит в пункт прививки или к своему семейному врачу, врач должен сообщить об этом Национальной полиции, они должны составить протокол об этом факте. Затем эти данные необходимо убрать из Helsi, из Дії. Должен быть какой-то короткий путь. Сейчас путь есть, но он довольно длинный", – отметила она.

Видео дня

"В этот период человек беззащитен", – подчеркнула нардеп. По ее словам, возможно, что на покупку подделки некоторые украинцы решились по определенным не слишком весомым причинам и теперь жалеют об этом.

"Хотел поехать за границу и решил, что проще будет купить COVID-сертификат. Это было три месяца назад, в отпуск съездили, а теперь здесь Дельта, "красная" зона, страшно", – предположила Кравчук.

Нардеп заявила, что "здоровье человека для нас самое важное", поэтому процедуру "амнистии" следует упростить. "Я думаю, при обсуждении и принятии законопроекта об уголовной ответственности следует говорить о процессе амнистии", – добавила она.

Отвечая на вопрос, будут ли таких людей штрафовать, Кравчук уточнила: "Поскольку закон не имеет обратной силы, он будет касаться тех, кто будет покупать COVID-сертификаты после принятия законопроекта".

Как писал OBOZREVATEL, в Ровно 18-летний парень приобрел 13 фейковых COVID-сертификатов. Ему грозит тюремное заключение на срок до 2 лет. Ранее адвокат Максим Барышников пояснил, что доказать вину причастных к преступлению не сложно.