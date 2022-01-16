Стоит ли вакцинировать детей от коронавируса: инфекционист дал разъяснения

В Украине необходимо ускорить темпы вакцинации детей, в частности, подростков, поскольку они являются активными переносчиками инфекции. Родителям следует спокойнее относиться к этой процедуре, поскольку ее безопасность доказана научными исследованиями.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-инфекционист Виктор Петров. "В вопросе вакцинации детей мы должны быть более спокойными", – подчеркнул он (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца этой публикации).

В этом контексте медик напомнил о многочисленных научных исследованиях по теме безопасности и эффективности вакцинации от коронавируса детей.

"Мы видим, что стартовали клинические исследования даже для детей от 6 лет. Некоторые страны уже позволили использовать вакцинацию от коронавируса для детей с 6-летнего возраста. В ближайшее время мы будем иметь результаты и будем видеть, эффективно это или нет", – заметил он.

В то же время инфекционист заявил, что педиатрам следует больше работать с родителями и убеждать их в необходимости вакцинации детей. Прежде всего, это важно для школьников средних и старших классов.

"Я бы хотел призвать педиатров быть активнее в этом вопросе, особенно что касается средней и старшей школы, подростков, которые однозначно очень много контактируют и часто являются переносчиками инфекции в организованных коллективах", – подчеркнул медик.

"Учитывая заразность Омикрона, единственный способ предотвратить следующие мутации – формирование так называемой иммунной прослойки населения", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в апреле в Украине может быть введена вакцинация от коронавируса детей с 5-летнего возраста. Такое заявление сделал главный санврач страны Игорь Кузин.