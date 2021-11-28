Почему ВОЗ назвала новый штамм COVID-19 Омикрон, пропустив две буквы алфавита

Всемирная организация здравоохранения назвала новый штамм коронавируса Омикрон, впервые нарушив традиционную практику присвоения букв греческого алфавита. Следующими в череде должны были стать Nu и Сі, но в ученых рядах это вызвало полемику и, как следствие, отказ от стандарта обозначения.

Об этом сообщило издание la Repubblica. Именно по подсказке средств массовой информации, ВОЗ выпустила краткое заявление, в котором объяснила причины исключения этих двух обозначений новой мутации вируса.

"В случае с Nu эта буква фонетически слишком близка к английскому слову New (новый) и может привести к недоразумениям. Что касается Сі, то ответственный за название орган не хотел бы нанести оскорбление президенту Китая Си Цзиньпину", – указано в сообщении.

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Организация также подчеркнула, что всегда очень системно и внимательно подходит к процессу именования вирусов, так как в дальнейшем патология будет известна так на весь мир, а это несет риски возможного оскорбления социальных, культурных, национальных, региональных групп, а также профессиональны или этнических.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, где впервые появился штамм Омикрон и чем он отличается от своих опасных предшественников.