Почему в Израиле рекордный рост случаев COVID-19, несмотря на высокий уровень вакцинации: найден ответ

В Израиле, несмотря на высокий уровень вакцинации, в последнее время фиксируют рекордный рост новых случаев COVID-19. При этом в стране наблюдается низкий уровень смертности.

Причинами рекордного роста может быть то, что коронавирус распространяют непривитые дети и религиозные люди. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.

Израиль считают одной из самых успешных стран в контексте массовой вакцинации против коронавируса. Он в кротчайшие строки получил вакцину от американской компании Pfizer, раньше всех других стран заметил, что защита длится недолго, и что нужна бустерная доза. В Израиле первыми начали вводить третью дозу и сейчас готовятся ввести четвертую. Также в стране уже начали вакцинацию детей.

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Со всеми этими достижениями ожидалось, что Израиль быстро справится с пандемией. И на самом деле в некотором смысле это именно так: на данный момент ни в одной развитой западной стране нет такой низкой смертности на душу населения, как в Израиле. Однако это лишь одна из двух сторон медали. Другая сторона заключается в том, что в течение примерно двух последних недель происходит взрывной рост инфекций: ежедневные госпитализации в реанимацию каждую неделю утраивались, а теперь удваиваются.

Вопреки распространенному мнению, что Израиль — один из лидеров по вакцинации, есть страны, которые на самом деле его опережают. К примеру, в Португалии уже вакцинировано 90% населения, в Испании – 82%, в Италии – 75%, а Израиль пока не достиг отметки даже в 65%.

Тому, что страна, которая первой развернула масштабную вакцинацию, но до си пор не вакцинировала около трети своего населения, есть объяснение. В Израиле очень много несовершеннолетних, а также религиозных людей.

Значительная часть несовершеннолетних либо не может быть привита (до 5 лет), либо может быть привита (от 5 до 11 лет), но их начали вакцинировать только несколько недель назад. Все усугубляется открытием школ, предоставляющих непривитым идеальные места для распространения инфекции.

Что касается религии, то не секрет, что, несмотря на то, что раввины в основном высказались за вакцинацию, ультраортодоксы (12% населения Израиля) категорически против не только вакцины, но даже соблюдения основных карантинных правила благоразумия.

Из проблем Израиля можно вынести несколько уроков. Во-первых, очевидно, что достижение высокого охвата вакцинацией, хотя и недостаточно для блокирования циркуляции вируса, абсолютно необходимо. Во-вторых, дети и молодые люди, которые по большей части еще непривитые, стали решающей ахиллесовой пятой в борьбе с вирусом. В-третьих, именно потому, что по разным причинам значительная часть детей младше 12 лет не сможет быть вакцинирована, становится необходимым решить проблему обеспечения безопасности школ, которая до сих пор подвергалась пренебрежительному отношению со стороны политиков и органов здравоохранения.

Напомним, правительство Израиля приняло решение открыть границы страны для иностранных граждан, привитых любой вакциной от коронавируса, одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Правило вступило в силу с 9 января.

Ранее сообщалось, что в Министерстве здравоохранения Израиля считают, что в ближайшие три недели заболеваемость COVID-19 в стране дойдет до рекордных показателей из-за распространения нового штамма Омикрон. По словам главы ведомства Нахмана Аша, результатом новой волны может стать появление коллективного иммунитета.