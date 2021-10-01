Почему COVID-19 мутирует и стоит ли ждать завершения пандемии: врач дала ответ

Стремительный рост заболеваемости коронавирусом этой осенью в Украине и мире в большей степени связывают с циркуляцией штамма Дельта. Далее движущей силой передачи инфекции будут дети и подростки.

Сама пандемия COVID-19 так скоро не уйдет: вирус продолжит мутировать и, скорее всего, останется сезонным, страны будут сталкиваться с его вспышками в определенные периоды. Об этом в интервью "Укринформу" рассказала инфекционист консультативно-диагностической поликлиники Житомирской областной клинической больницы им. А. Ф. Гербачевского Ольга Сахневич, которая также является координатором управления здравоохранения Житомирской ОГА по направлению "Инфекционные болезни".

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По ее словам, нынешняя вспышка коронавируса была прогнозируема, причем не только для нашей страны. Предупреждали о таков и в Минздраве, и во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"По наблюдениям, во всем мире сейчас доминирует Дельта. Он отличается от других тем, что его скорость распространения значительно выше, чем была у первого китайского варианта. Если раньше один больной человек при общении мог заразить коронавирусом 1,5-2 человека, то при Дельте – уже 9-11 человек", – пояснила медик.

Она отметила, что за счет этого количество больных COVID-19 будет очень быстро увеличиваться. А помогут ускорить распространение вируса дети и подростки.

"Из года в год в начале эпидемического сезона, когда идет подъем заболеваемости респираторными заболеваниями и гриппом, мы наблюдаем, что первыми заболевают дети. Они заболели, принесли инфекцию в семьи, а потом во второй волне у нас болеют взрослые", – подчеркнула Сахневич.

Инфекционист напомнила, что вакцинация, к которой сегодня в Украине призывают педагогов и всех сотрудников учебных заведений, защищает не от заражения COVID-19. Иммунизация предотвращает тяжелое течение болезни и попадания инфицированного человека на больничную койку.

Сахневич выразила убеждение, что стране не удастся добиться желаемого коллективного иммунитета, потому что этот коронавирус все еще малоизучен, он изменчив и постоянно мутирует.

"Мы дождемся, когда COVID-19 – просто в результате эволюции и мутаций – перейдет в обычную респираторную инфекцию. За счет иммунной прослойки и благодаря тому, что люди будут иметь защиту от инфекции, будет легкое течение болезни без тяжелых госпитализаций и летальности. Тогда коронавирусу ничего не останется, кроме как перейти в респираторную форму, как РС-вирус, риновирус, аденовирус", – поделилась мнением врач.

Она не прогнозирует завершение пандемии COVID-19, как это ныне делают директора некоторых корпораций-производителей вакцин против него. Так, ранее многие предполагали, что все закончится в 2021 году. Но это было до того, как в Индии не возник штамм Дельта, а затем появились новые – Лямбда и Мю (такие обнаружили в Восточной Африке, Европе, Южной Америке).

Мутация, по словам Сахневич, возникает потому, что в организм невакцинированного человека попадает вирус. Поскольку он должен выжить, то создает мутацию в этом организме и уже наружу может выходить сразу с несколькими. Каждую неделю происходит очень много мутаций, однако некоторые проходят как респираторные, а есть известные уже всем варианты, получившие свои названия по буквами греческого алфавита.

"Как врач и специалист по инфекционным болезням, я бы так не утверждала. Мало того, что мы недостаточно изучили коронавирус, так еще и сегодня нет специфического лечения и ни одна вакцинация полностью не защищает от заболевания", – ответила она на вопрос о том, когда закончиться пандемия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в компании Moderna, которая производит вакцину от COVID-19, считают, что пандемия коронавируса закончится через год. Гендиректор корпорации Стефан Бансел сказал, что этому поспособствует глобальное увеличение производства вакцин.