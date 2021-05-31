По всей Украине откроют центры вакцинации от COVID-19: как избежать очереди

По всей Украине вскоре откроют центры вакцинации от коронавируса. Они уже начали работать в Киеве, Одессе и во Львове.

В них будут делать прививки украинцам, которые записались в электронную очередь с помощью приложения Дія. Об этом 31 мая в эфире "Украина 24" рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Он отметил, что на вакцинацию граждан приглашают по телефону, чтобы избежать очереди в центрах.

"У нас просьба ко всем приходить на тот час и в те моменты, когда приглашают людей. Я думаю, что Украина движется к своей цели – вакцинировать как можно больше украинцев, чтобы преодолеть эпидемию коронавирусной болезни", – сказал он.

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Ляшко объяснил, почему в Киеве образовалась огромная очередь у центра вакцинации. По его словам, получить прививку прийшли все желающие, которые зарегистрировались в приложении, но еще не получили звонок.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве открыли первый пилотный центр вакцинации против коронавируса. Он заработал на базе Международного выставочного центра.