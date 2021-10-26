Переболевшие COVID-19 могут страдать от когнитивных нарушений более чем через 7 месяцев после заражения, – ученые

Американские ученые доказали, что даже спустя длительное время переболевшие коронавирусной инфекцией могут страдать из-за нарушений памяти. Им тяжелее сфокусироваться на выполнении той или иной задачи, а на элементарные действия им требуется немного больше времени.

Как рассказало NBC News со ссылкой на экспертов из Медицинской школы Икана (США), приблизительно четверть людей, которые перенесли COVID-19, в последующем испытывают трудности с когнитивными способностями. Как правило, речь идет о тех пациентах, которые перенесли вирус в средней форме тяжести.

Свои выводы ученые сделали протестировав 740 пациентов, которые во время заболевания коронавирусом лечились на дому амбулаторно. Нарушения когнитивных функций специалисты отметили у всех возрастных групп.

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По словам автора исследования Жаклин Беккер, каждый четвертый опрашиваемый заявил, что испытывает трудности с воспроизведением воспоминаний. Среди других проблем она отметила недостаточную скорость обработки информации и исполнительных функций, включая способность инициировать, планировать, организовывать и выносить суждения о том или ином событии.

Беккер подчеркнула, что данные проблемы испытывали и молодые и люди и те, кто сравнительно легко перенес инфекцию. Она же рекомендовала после выздоровления пройти скрининг на психические нарушения, независимо от возраста пациента и, если рекомендует врач, пройти терапию.

В свою очередь, профессор психиатрии и директор клиники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Хелен Лаврецки в интервью журналистам NBC News сказала, что некоторые пациенты, перенесшие заболевание, не могут ухаживать за собой после выписки из больницы.

"Они не могут выполнять элементарные функции, не могут думать, они сбиваются с толку и часто не понимают как и куда едут и говорят, что не знают, как они туда попали", – рассказала доктор.

Основываясь на своих выводах, эксперты рекомендуют разработать отдельную стратегию долгосрочного лечения для восстановления психики переболевших COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса пагубно повлияла на психическое здоровье миллионов людей. По его словам, это связано с тревогой и страхом, вызванными пандемией.