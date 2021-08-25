Парень набил на руке тату с QR-кодом своего COVID-сертификата и прославился в сети. Видео

22-летний Андреа Колоньетта из города Реджо-ди-Калабрия на юге Италии прославился в сети после того, как сделал на руке уникальную татуировку. Он набил QR-код своего сертификата о вакцинации против коронавируса.

Такая идея пришла парню в голову после разговора с тату-мастером. Специалист предложил клиенту этот вариант, на что Колоньетта довольно быстро дал согласие. Об этом пишет издание Corriere della Calabria (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

"Это, бесспорно, что-то оригинальное. Я люблю выделяться из толпы . Дома были несколько озадачены, хотя это мое первое тату. Самое прикольное, что мой отец узнал об этом из сети. Конечно, сказал мне быть порассудительнее и задуматься о других вещах" , – высказался по этому поводу 22-летний парень.

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Стоит отметить, что тату считывается так же, как и QR-код в приложении. Ролик, как Колоньетта заходит в McDonald's, а работник у входа считывает код с руки, посмотрело около миллиона пользователей.

В Италии с 1 июля заработали COVID-сертификаты. Они являются подтверждением того, что человек прошел вакцинацию в два этапа или переболел COVID-19, или же получил отрицательный ПЦР-тест.

С 6 августа в Италии для посещения кинотеатров, музеев, крытых спортивных площадок и для пребывания в помещениях баров и ресторанов необходимо предъявить COVID-сертификат.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что по состоянию на среду, 25 августа, коронавирусом в Украине и мире заразились более 213,9 млн человек. За минувший день выявили 654 493 новых инфицированных, умерли еще 10 424. Всего от болезни скончались более 4,4 млн пациентов.