Парень набил на руке тату с QR-кодом своего COVID-сертификата и прославился в сети. Видео
22-летний Андреа Колоньетта из города Реджо-ди-Калабрия на юге Италии прославился в сети после того, как сделал на руке уникальную татуировку. Он набил QR-код своего сертификата о вакцинации против коронавируса.
Такая идея пришла парню в голову после разговора с тату-мастером. Специалист предложил клиенту этот вариант, на что Колоньетта довольно быстро дал согласие. Об этом пишет издание Corriere della Calabria (чтобы смотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).
"Это, бесспорно, что-то оригинальное. Я люблю выделяться из толпы . Дома были несколько озадачены, хотя это мое первое тату. Самое прикольное, что мой отец узнал об этом из сети. Конечно, сказал мне быть порассудительнее и задуматься о других вещах" , – высказался по этому поводу 22-летний парень.
Стоит отметить, что тату считывается так же, как и QR-код в приложении. Ролик, как Колоньетта заходит в McDonald's, а работник у входа считывает код с руки, посмотрело около миллиона пользователей.
В Италии с 1 июля заработали COVID-сертификаты. Они являются подтверждением того, что человек прошел вакцинацию в два этапа или переболел COVID-19, или же получил отрицательный ПЦР-тест.
С 6 августа в Италии для посещения кинотеатров, музеев, крытых спортивных площадок и для пребывания в помещениях баров и ресторанов необходимо предъявить COVID-сертификат.
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