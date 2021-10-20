Как мы знаем из ежедневных хроник пандемии, с каждым днем статистика заболеваемости коронавирусом в Украине бьёт все новые рекорды. И сейчас ситуация уже гораздо хуже, чем год назад, когда началась первая реальная волна эпидемии.

Я нашёл для себя объяснение дополнительных причин этого феномена после того, как сам переболел. И, как мне кажется, они более глубокие, чем просто непрофессионализм властей и связанный с этим высокий уровень недоверия в обществе к этой серьезной проблеме.

Безусловно, определённая доля вины на власти есть и она существенна, если мы вспомним о прошлогоднем провале к подготовке больниц, создании необходимого количества койка-мест и запасов кислорода. Я уже не говорю о провале коммуникации с обществом и промедлении с закупкой вакцин.

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Но есть, на мой взгляд, и более весомые причины. Как уже известно, большинство заболевших переносят коронавирус в лёгкой форме и без существенных осложнений. Так сказать "бессимптомно". Особенно это касается детей и молодёжи. Чем старше, тем риск осложнений увеличивается. Связано это не только с ослабленным иммунитетом, но и хроническими заболеваниями, которые могут обостряться в результате попадания вируса в организм и приводить к летальному исходу.

Я, к примеру, перенес его в лёгкой форме. Без температуры, сильного кашля и насморка. Легкое недомогание в течение нескольких дней. И понял, что это не простая простуда, номинальные признаки которой уже прошли, только когда потерял обоняние. Чувствовал на тот момент я себя уже полностью здоровым.

На мой взгляд, главная и самая опасная проблема для украинского общества – это моральный вызов, с которым сталкиваются те, у которых заболевание проходит в легкой форме и бедность населения. Усугубляется она дополнительной характеристикой самого вируса, который существенно отличает её от простой простуды или гриппа. Когда я консультировался с врачом после получения позитивного теса, он мне объяснил, что у меня он пройдёт без осложнений. Но, несмотря на то, что я уже на тот момент чувствовал себя здоровым, врач объяснил мне, что ещё неделю я буду заразным.

Соответственно, мне необходимо находиться на самоизоляции, для того чтобы не подвергать риску окружающих. Что я и сделал. При этом в качестве расплаты за свою чистую совесть мне пришлось прилично заплатить. В прямом смысле слова. Позитивный тест я получил за день до своей поездки в Мариуполь. Но это не страшно, я даже рад, что не поленился сразу сделать тест. Ведь наверняка заразил бы маму, которая в преклонном возрасте и имеет "букет" болезней, а также массу людей, с которыми были уже запланированы встречи. Я уже не говорю об участии в массовых мероприятиях, на которые я был приглашен.

Но ещё через неделю я должен был лететь в Грузию и выступать с докладом на международном симпозиуме. Билеты уже были куплены. Причем так вышло, что купил я их на пике и стоили они в три раза дороже, чем обычно. Дополнительным стресс-фактором было то, что они оказались невозвратными. Есть у нас отечественный всем известный "лоукостер" "Sky up", для которого даже позитивный тест на коронавирус не является "форсмажором" и достаточным основанием не только для возврата части стоимости билетов, но и даже их замены на более поздний срок.

Стать незаразным я должен был, по мнению врача , как раз в день вылета. Но "фишка" коронавируса состоит в том, что даже если ты уже незаразный, тест может оказаться положительным ещё неделю после полного выздоровления. Как повезёт. Как мне объяснил врач, в носоглотке и гортани остаются ещё мертвые частички вируса, которые и могут сделать тест позитивным. Соответственно, врач порекомендовала тест делать через две недели после позитивного результата. Но это индивидуально исходя из показателей лёгкой формы и симптомов. Потеря обоняния происходит на 6-7 день, как мне объяснили.

И вот ты, по ощущениям абсолютно здоровый человек, сам себя отправляешь в домашнее заточение, отказываешься от активного образа жизни, контактов с людьми и, естественно, работы. А значит и заработка. И ещё больший вопрос, что хуже. Все конечно, индивидуально, но для меня именно заточение в "четырёх стенах" было самым сложным вызовом.

Кстати, неудивительно, что подобная модификация коронавируса (он далеко не первый, как вы знаете) появилась именно в эпоху постмодернизма. Когда все условно, нет единой истины, объективных показателей и критериев её установления, нет ничего постоянного, а все зависит от мнения интерпретатора событий.

Как верно отметил британский исследователь феминизма Валери Брайсон, "Негативный аспект постмодернистской философии находит своё выражение в том, что декларируется "новая философия", которая "в принципе отрицает возможность достоверности и объективности…, такие понятия как „справедливость“ или „правота“ утрачивают своё априорное значение…"[ Брайсон В. Политическая теория феминизма. — М.: Идея-пресс, 2001. — С. 12)

Главный парадокс как раз и заключается в том, что ты можешь себя чувствовать абсолютно здоровым, у тебя даже нет кашля и насморка, при помощи которых в основном вирус и распространяется, но ты все равно можешь быть заразным. При этом для тебя сам процесс заболевания проходит легче, чем грипп и даже ОРВИ, а для человека, которого ты можешь заразить, он может оказаться смертельным. Сюрреализм, не иначе.

И тут уже все зависит от твоей личной гражданской ответственности и осознанности. Скажем прямо, не самая сильная черта нашего менталитета. И не только нашего, кстати. Неслучайно в России, где уровень вакцинации выше, чем у нас, тренд аналогичный и рекорды смертности фиксируется сейчас практически ежедневно. Список, естественно, можно долго продолжать.

Если обобщить, то чем архаичнее общество, переживающее период моральной деградации, тем выше риски распространения болезни. Обычно в таких обществах уровень бедности крайне высок и пандемия коронавируса лишь усугубляет ситуацию. Причина - регулярные локдауны и связанная с этим как минимум временная потеря работы для сотен миллионов людей по всему миру. Это также уже общеизвестный тренд.

Существенно усугубляет ситуацию для бедных стран, подобных Украине, и дороговизна тестов ввиду желания фармакологических компаний нажиться на беде. ПЛР - тест в среднем стоит 600 грн. ПЦР обойдётся ещё дороже, плюс ещё один день ты ждёшь результаты теста. А значит - не работаешь и дополнительно теряешь средства к существованию. А теперь экстраполируем на наше общество. Возникает сразу несколько проблем и вызовов. Даже для семьи, в которой оба взрослых работают, тесты обойдутся в кругленькую сумму. Если в семье есть дети и живут с родителями (что не редко) - дополнительные расходы. Что уже говорить о пенсионерах с их нищенской пенсией. Для которых минимум два теста обойдутся практически в половину пенсии, если брать среднюю цифру.

Поэтому я пришёл к выводу о том, что главная проблема и вызов в преодолении пандемии для Украины составляют именно те, кто переносит коронавирус в легкой форме. Как ни странно это звучит.

Я знаю массу случаев, когда люди просто экономили на тестах. Не делали по нескольким причинам. Во-первых, сэкономить деньги на самих тестах. Во-вторых, не уходить на самоизоляцию и не выпадать из рабочего графика. А значит и терять доходы. В-третьих, если мы берём прошлый год и первую волну, когда лабораторий было мало и были многочисленные очереди, чтобы исключить риск заразиться. Ну, вроде бы простая простуда, а не Армагеддон, как трубили СМИ из каждого утюга, а среди ожидающих в очереди - большинство заражённых. Слышал подобное объяснение не раз. То есть страх заразиться. Я также знаю много случаев, когда молодые люди поехали "потусить" в Одессу в прошлом году летом, заболели в легкой форме и продолжали вести активный образ жизни и заражать окружающих.

Поэтому пока власть не возьмёт хотя бы часть расходов на тестирование на себя, проблема не будет решена. И будет лишь усугубляться.

В прошлом году из-за локдаунов ВВП Украины официально снизился на 4,4% (НБУ). Хотя до начала пандемии планировался рост, а не падение. МВФ уже ухудшил на днях прогноз восстановления украинской экономики в этом году на 0,5%, который теперь ожидается на уровне 3,6%. Но это без учёта надвигающегося очередного локдауна. И пока неясно, как долго он может продлиться, учитывая ухудшающуюся с каждым днем статистику заболеваемости. И если посчитать, сколько потеряла экономика и частный сектор от локдаунов и сравнить со стоимостью бесплатного тестирования, уверен, второе будет однозначно дешевле. Так, кстати, действовала Словакия в прошлом году. Не самая богатая европейская страна.

Чем беднее страна, тем выше в ней коррупция. Аксиома. И тут мы подходим к еще одной важной проблеме с преодолением эпидемии в стране – поддельные сертификаты о вакцинации и тесты на коронавирус. Ведь сейчас вообще не проблема сделать фиктивный тест. И стоит он, кстати, значительно оригинала. Вот вам и ещё один стимул сэкономить.

Почему, к примеру, такие проблемы в Турции с эпидемией в этом году? Да потому что большинство отдыхающих именно с постсоветского пространства. Слышал не один случай от знакомых, когда имеющие на руках путёвки и билеты заболевали в легкой форме и имели симптомы. Но разве можно допустить, чтобы не только столь ожидаемый отдых пропал, но и деньги?! Поэтому реальный тест не сдают, делают фиктивный с отрицательным результатом. Двойной гешефт. И деньги сэкономили на тестах, и отдых не пропал.

Но вместо того, чтобы сделать тесты бесплатными, или хотя бы частично компенсировать затраты на них для малоимущих, власть вводит дополнительные ограничения и продолжает ущемлять гражданские права отдельных групп населения. Я имею в виду ограничения при внутренних перемещениях по стране с 21 октября. Вот мне необходимо, к примеру, в ближайшее время поехать поездом в другой город. После введения ограничений цена билета, которая и так "кусается", фактически возрастёт в два раза. Ну, это же чистый сюр, когда в стране, стремящейся в ЕС, цена билета на поезд из-за этого будет дороже, чем авиабилет лоукостера на международный рейс из Лондона в Париж. Где зарплаты и уровень жизнь выше на несколько порядков, чем в Украине. Нам даже до Польши, далеко не самой богатой страны ЕС, необходимо минимум 12 лет, для того чтобы достичь её нынешний уровень ВВП. И это при условии, что там вообще не будет никакого экономического роста.

Что будут делать большинство граждан Украины, которым по работе или учёбы необходимо совершить поездку в другой регион? Правильно: экономить 300 грн и покупать тест за 500 грн, а не делать ПЦР за 800. Я уже не говорю о нарушении прав тех, которые недавно, как я, переболели. Общеизвестно, что вакцинироваться в первые месяцы после заболевания нецелесообразно. И так идёт природный процесс формирования антител в организме. При чем даже создатели вакцины "Пфайзер" официально признали, что естественный иммунитет лучше искусственного. Я уже не говорю о противопоказаниях к вакцинации и возможных побочных эффектах. Как поступать с теми людьми, которым нельзя вакцинироваться по показаниям самих врачей? Терять работу, деньги, возможность увидеть близких? А перед тем как прививать, кто-нибудь вообще спрашивает о противопоказаний или рекомендует консультацию у врачей? Риторический вопрос.

Я уже не говорю об аморальности стоимости самих тестов в такой бедной по европейским меркам стране, как Украина. Как может тест стоит столько же, как в Европе и даже выше? К примеру, в Греции, куда я ездил летом с сыном в лагерь и где необходимо было делать обязательный тест (даже 2) во время пребывания, он обошёлся мне в 4 евро за один. А их необходимо было покупать 4. Ну хорошо, мне курили знакомые дешевле. В среднем стоит 7-8 евро в аптеке. Зашёл перед выездом в боижайшую аптеку в Киеве . 600 грн. То есть практически 20 евро. За один. То есть я сэкономил на этой простой процедуре 16×4 = 64 евро.

Ещё один важный момент. Если в ЕС те, кто переболел коронавирусом, приравниваются к вакцинированным и также на полгода освобождается от принудительной вакцинации и ограничения своих прав на посещение общественных мест, то у нас нет. По крайней мере, иногородние, которые не имеют, как я, киевской прописки и семейного врача. Ну не болел я давно до коронавируса, грешен. Предпочитаю профилактику и здоровый образ жизни. Возникает логичный вопрос: почему я ОБЯЗАН переплачивать стоимость билета вдвое теперь? И делать тесты каждый раз, когда мне нужно поехать в другой регион?

То есть в Украине власть намеренно подталкивает людей к административным правонарушениям и провоцирует развитие рынка фиктивных сертификатов, вместо того, чтобы активно с ним бороться. Вроде как ввели совсем недавно наказание и даже уже уволили показательно несколько врачей, которые этим занимались. Но параллельно принимают решения, которые будут лишь усугублять ситуацию.

И проблема фиктивных сертификатов касается не только внутренних проблем. Совсем недавно в информпространстве Украины была создана волна о том, что у Украины заберут безвиз с ЕС. Слава Богу, обошлось. Ведь трудовые мигранты своими переводами помогают стабильности гривне, а значит и экономике в целом гораздо больше, чем все кредиты МВФ и помощь западных партнёров. Но отсутствие борьбы с фиктивными сертификатами приводит к тому, что все больше становится случаев, когда наших трудовых мигрантов ловят на границе с фиктивными сертификатами о вакцинации. А в ЕС с этим очень строго сейчас. И если ситуация не изменится, мы сами даём прекрасный повод для того, чтобы у нас отобрали безвиз.

Поэтому, подводя итог, отмечу главные проблемы, на которых должна власть сконцентрировать свое внимание. Первая – борьба с поддельными сертификатами и усиление наказания для нечистоплотных врачей и граждан. Но эту проблему невозможно решить без как минимум удешевления стоимости тестирования для граждан . Иначе в такой бедной стране как Украина, с её хроническими болезнями общества преодолеть коронавирус будет, как мне представляется, невозможно. Если посчитать, то это окажется гораздо дешевле, чем расходы на лечение тяжелобольных. Я уже не говорю о спасенных жизнях людей и трагедиях, которые затронули буквально каждого если не лично, то семьи знакомых.

Вместо этого власть своими хаотичными и непоследовательными действиями, нагнетанием излишней истерии, введением дополнительных необоснованных ограничений гражданских прав лишь подрывает доверие к процессу вакцинации. В результате общество сегментируется и происходит новый раскол на сторонников тотальной насильственной вакцинации без правового обоснования и антиваксов.

Но это уже тема для отдельной статьи. Все здоровья!

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