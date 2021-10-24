Пандемия, смерти, бездействие: как 'чемпионы в борьбе с коронавирусом' за год стали 'чемпионами мира'

Год назад президент Украины Владимир Зеленский назвал себя и премьер-министра Дениса Шмыгаля "чемпионами в борьбе с коронавирусом". Сегодня же, благодаря собственной бездеятельности и безудержному самопиару вместо реальной работы, они могут претендовать на мировое чемпионство в сфере "как провалить все, что можно провалить – и отправить на кладбище тысячи граждан".

Помните это заявление Зеленского? Сказанная год назад фраза быстро превратилась в мем. А потом оказалась еще и пророческой.

Убеждены: тогда господин президент слишком скромно оценил достижения своей команды в противодействии пандемии. И сегодня и он сам, и его премьер, и действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко совершенно заслуженно могут называться "мастерами спорта международного класса". Более того: они уверенно тянут Украину к коронавирусному чемпионству мира.

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Не верите? Вот вам доказательства.

1. Украина уже несколько недель подряд занимает второе место в Европе по смертности от коронавируса. Мы по меньшей мере в 10 раз обогнали по этому показателю Польшу и Сербию, раз в 15 опережаем Италию и Германию. Уступаем в гонке пока только России, где количество смертей от ковида – вдвое выше, чем у нас. Однако, несмотря на то, что в России живет втрое больше людей, чем в Украине – при мудром руководстве действующей украинской власти мы взяли такой разгон, что скоро сможем переплюнуть и россиян. Тем более, что еще весной исследователи "Института показателей и оценки здоровья" при Медицинской школе Вашингтонского университета утверждали: официальные данные по летальности в Украине от коронавируса – по крайней мере втрое занижены.

2. Есть и мировые достижения: по состоянию на 18 октября, по данным статистического ресурса Worldometers, по количеству новых случаев COVID-19 Украина заняла 5 место в мире и 3 – среди стран Европы. Представьте только – нам удалось обогнать даже Китай с его 1,4 миллиардами населения, Индию, где живет 1,38 миллиардов человек и США с 329 миллионами американцев. Разве это не выдающееся достижение нашей власти?

3. При этом, благодаря власти, которая долго держала оборону и сначала не закупала вакцины (и даже не использовала должным образом безвозмездно переданные Украине дозы), а затем – умудрилась провалить как информационную кампанию по вакцинации, так и распределение вакцин и организацию процесса прививки – мы едва ли не дольше в мире опирались организаторам "мирового заговора" – и не вакцинировали людей, чтобы защитить их от болезни. В результате имеем чуть менее 17% вакцинированных двумя дозами. Тогда как весь цивилизованный мир не просто пересек отметку 50%, а стремительно приближается к 100% вакцинации.

Напомним: вакцинация в разы снижает риски сложного течения болезни. И даже в Украине среди пациентов реанимаций, по разным оценкам, от 95 до 98% - не вакцинированы.

4. Кстати, о реанимации: попробуйте найти где-то в мире страну, где бы умирали 89% пациентов с коронавирусом, которых подключали к ИВЛ, и 76% госпитализированных в отделения интенсивной терапии. А Украине таких впечатляющих показателей удалось достичь еще весной этого года. Это достижение в своем исследовании тогда зафиксировали ученые Института проблем математических машин и систем Национальной академии наук Украины. И это – не предел: благодаря мудрым действиям власти, в пик третьей волны коронавируса в Украине, когда резко возросла потребность в подключении больных к кислороду – в нашем государстве начали закрываться на ремонт кислородные производства.

Кислорода в больницах не хватает, волонтеры сбиваются с ног – и не могут обеспечить концентраторами всех, кто нуждается в кислородной терапии. Поэтому весенние показатели мы тоже скоро можем превзойти.

5. Уверенная заявка украинской власти на лидерство в борьбе с коронавирусом усматривается также в организации государственных закупок для больниц. Их от начала пандемии проводят по "ковидной процедуре" – без тендеров, у кого угодно и за любые деньги. В результате, кроме привычных закупок по в разы завышенным ценам, значительная часть из потраченных за 1,5 года 35 млрд гривен пошла на приобретение топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря, новогодних подарков или продуктов питания.

6. Если раньше не было чем лечить украинцев от коронавируса – то теперь нет еще и кому. По данным Центра Разумкова, с начала пандемии до конца мая 2021 года из Украины выехали около 66 тысяч врачей. Кроме того, более 5 тысяч врачей специализированного звена и почти 34 тысячи медработников (большинство из них пенсионного и предпенсионного возраста) уволились. Всего, по данным аналитиков центра, количество врачей всех специальностей в нашем государстве составляет 147,4 тысячи.

7. В начале пандемии в 2020 году все мы с ужасом наблюдали за переполненными моргами в Италии. Сейчас очереди к крематориям и моргам, а также длинные вереницы скорых под больницами мы можем видеть во многих регионах Украины. Так же регулярно, как видим министра здравоохранения Ляшко, который должен это предотвращать, на экранах украинских телеканалов. Так же часто, как слушаем сказки о "достижениях" в борьбе с коронавирусом от премьера Шмыгаля, Кабмин которого сделал ничего, чтобы защитить украинцев.

Действующая власть уверенно ведет страну к "ковидному чемпионства" в мире – своими действиями, а чаще – полной бездеятельностью. С такими темпами, до чемпионского титула нам осталось недолго.

Жаль только, что этот "триумф" увидят и разделят с командой Зеленского не все.