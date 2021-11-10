От проблем с памятью до выпадения волос: врач перечислил последствия COVID-19

Коронавирусная болезнь, даже перенесенная в легкой форме, может долгое время оказывать влияние на организм, выражая себя в различной симптоматике, например в выпадении волос, снижении ряда когнитивных функций. Это, в свою очередь, значительно снижает качество жизни переболевшего.

Как рассказал в интервью РБК-Украина иммунолог Центра по контролю заболеваний (CDC) США, доктор Умид Шарапов, часто у тех, кто перенес COVID-19 диагностируется бессонница, депрессия, чувство беспокойства. панические атаки. Многие жалуются на то, что после выздоровления от COVID-19, даже если заболевание прошло в легкой форме, нарушается концентрация внимания.

"Такие симптомы влияют на качество жизни. Во что они выливаются? В раздражительность. При этом качество общения со своими близкими нарушается", – сказал иммунолог.

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По его словам, возникшие проблемы – тянут за собой другие. Так как люди, столкнувшиеся с рядом нетипичных для себя нарушений в поведении, начинают искать выход из ситуации. Они обращаются за медицинской помощью, которая в этом случае очень не дешевая.

"Самое главное нужно понять, что лечение COVID – очень дорогое, а потом и лечение последствий тоже очень дорогое", – отметил Шарапов.

Он же подчеркнул, что при нарушении работоспособности, что часто наблюдается у переболевших коронавирусом, возникают трудности на рабочем месте. Человеку, как минимум, тяжело сосредоточиться. В тяжелых случаях, тот вынужден бросать работу, а так "много денег не заработаешь, что означает, что косвенно коронавирус влияет и на заработок".

Говоря о последствиях болезни, врач также акцентировал на таком явлении, как выпадение волос. По его словам, данная проблема может настигнуть как мужчин, так и женщин не зависимо от возраста пациентов.

Шарапов отметил, что избежать данных неприятностей возможно, если пройти вакцинацию от коронавируса. По его мнению, это поможет избежать тяжелых и длительных постковидных расстройств.

Иммунолог рассказал, что в мире уже сделали более семи миллиардов уколов антиковидными вакцинами. В Украине эта цифра достигает 20 миллионов доз.

"Я повторяю эти цифры, потому что есть люди, которые сомневаются, те, которым нужно что-то доказать, что-то показать. Это очень хорошо, что у вас есть вопросы, очень хорошо. Но, пожалуйста, ищите свои ответы на правильных сайтах, там, где они научно обоснованные", – добавил медик.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за прошлые сутки, 8 ноября, в Украине было выявлено 18 988 новых случаев коронавируса. Умерли 833 человека, что составляет максимум за все время пандемии. Больше всего новых случаев COVID зарегистрировано в Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях. За сутки с коронавирусом или подозрением на болезнь в стране госпитализировано 2 967 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве подсчитали, сколько жизней в Украине спасла иммунизация населения от коронавируса.