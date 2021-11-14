"Проблемы индейцев шерифа не беспокоят". Наверное, где-то так подумал министр здравоохранения Виктор Ляшко. И решил, что лучше всего он может сделать для Украины на пике очередной волны пандемии – это… бегать!

"Мы пробежали 10 км в парках Львова!" – написал явно гордый собой Ляшко. И приложил собственное фото. С улыбкой.

Господин Ляшко! Вам действительно нужно бегать. Вот только не по паркам Львова, а больницам, с их переполненными реанимациями и доведенными до крайнего истощения врачами. Чтобы вам там рассказали, во сколько обходится украинцам ваша "бесплатная медицина". А вы могли объяснить медикам, как им спасать задыхающихся людей, если вы не соизволили даже согласовать график ремонтов предприятий, производящих кислород – и целый ряд больниц испытывают его дефицит.

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Но вместо помощи врачам – Минздрав лишь донимает их бесчисленными проверками, о которых сами медики уже без мата не говорят.

Кстати, медикам можете также рассказать, почему вам настолько плевать на их здоровье и жизни, что в 2021 году, при вашей каденции, для них не закупали качественные средства индивидуальной защиты, подсовывая низкокачественные пародии на защитные комбинезоны – по совсем не смешным ценам. .

Вам нужно бегать по домам украинцев, 43% которых наотрез отказываются вакцинироваться, потому что у вас были более важные дела, чем кампания по информированию граждан о том, что прививка может спасти им жизнь и является единственным путем для возвращения к нормальной жизни.

Вам нужно пробежаться по моргам и крематориям, куда ежесуточно попадают около 800 украинцев, потому что ваше ведомство, в том числе, привело к срыву кампании по вакцинации. А в условиях, когда часть граждан, напуганная высокой смертностью от коронавируса, бросилась вакцинироваться – вы не смогли обеспечить им для этого нормальных условий. И люди сегодня выстаивают часами в тесных очередях, рискуя заразиться и завтра – пополнить вашу статистику нововыявленных случаев коронавируса.

При вашем руководстве системой здравоохранения Украина уже "добежала" до самых страшных показателей по смертности от коронавируса в мире.

И не нужно кивать на международные рейтинги, где мы – на третьем месте. Да, по количеству смертей в числовом выражении мы действительно уступаем России и США. А вот по соотношению количества ежедневных смертей с общей численностью населения – мы опередили их обе вместе взятые !

За уровнем вакцинации мы плетемся позади цивилизованных государств и даже части стран "третьего мира". Поэтому и имеем катастрофу со смертностью от коронавируса, о которой государства, которые вовремя закупили вакцину, должным образом организовали вакцинальную кампанию и объяснили своим гражданам, зачем это нужно – давно забыли, как о страшном сне. Не верите? Спросите у Израиля, где при полной вакцинации 67% населения по состоянию на 14 ноября не было ни одного летального случая за последние сутки.

Медицинский коллапс и ежедневные потери, соразмерные по масштабам с двумя "Иловайсками" – это наша нынешняя реальность. Ответственность за которую лежит на главе правительства Денисе Шмыгале и на министре здравоохранения Викторе Ляшко. Первый пытается не "отсвечивать", лишь изредка высовываясь, чтобы известить об очередной "победе". А второй – идет на пробежку. Чтобы еще раз пропиариться. Или – потренироваться перед предстоящим бегством. Иначе за все это ему рано или поздно придется отвечать.