От индийского COVID-19 спасаться надо уже сейчас, – врач

Осенью в Украине может сложиться острая ситуация из-за индийского варианта коронавируса. К этому времени следует сделать прививку от COVID-19 максимальному количеству людей из групп риска.

Такое заявление в эфире телеканала OBOZREVATEL сделал семейный врач, врач-инфекционист Виктор Петров. "Следующая индийская мутация может быть доставлена в Украину вместе со студентами-медиками, которые учатся в наших медицинских вузах и являются гражданами Индии", – подчеркнул он.

"Поэтому на осень мы должны быть готовы к тому, чтобы мы могли этот удар инфекции выдержать. К осени нам нужно привить максимальное количество людей из групп риска, чтобы они болели легче и не умирали", – сказал он.

Медик объяснил, что вакцинация не может гарантировать, что человек не заразится новым штаммом COVID-19, но она может гарантировать, что течение болезни не будет тяжелым и заболевание не приведет к смерти. Исходя из этого, он призвал максимально ускорить вакцинацию в Украине.

В этом контексте Петров заявил, что для увеличения охвата вакцинацией населения было бы целесообразно разрешить делать прививки всем медицинским учреждениям и практикующим врачам.

"Нужно открыть вакцинацию для всех желающих. Нужно дать возможность всем врачам, которые практикуют – частная практика, коммунальная практика, государственные учреждения, железная дорога – всем медицинским учреждениям, которые способны выполнять прививки, максимально это делать. Тогда мы сможем повлиять на этот процесс и таким образом сформировать коллективный напряженный иммунитет, который позволит нам чувствовать себя безопасно", – подчеркнул медик.

Как писал OBOZREVATEL, 18 мая в Украину поступила новая партия вакцины Pfizer. Предыдущая партия этой вакцины была получена 16 апреля.