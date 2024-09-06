Организатор побоищ на Евро-2016 из РФ назвал Россию свободной страной, в которой просто нельзя идти против Путина

Бывший руководитель так называемого Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин отметился совершенно алогичным высказыванием о ситуации в РФ. Фанат сборной, который организовывал и участвовал в грандиозных побоищах на Евро-2016, назвал страну-агрессорку самой свободной в мире, но в которой запрещено идти против государства.

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Об этом Шпрыгин заявил в интервью порталу Sports.ru. Осужденный во Франции за экстремизм россиянин открыто дал понять, что продался режиму Владимиру Путину, призвав соотечественников даже не думать переставать поддерживать главу их террористического государства.

"Вон Паша Дуров узнал, куда надо было лететь на отдых с девчонкой. И я лишний раз убедился, что трудно найти настолько свободную страну, как Россия. Ты чувствуешь какую-то несвободу? Ну если ты будешь за хо***в и против России высказываться, конечно, тебя грохнут. Я не ощущаю никаких притеснений. Просто не надо играть с государством. Был один оппозиционер, игрался. Ну и нашли на него. На всех потом находят. Это делается для сохранения государственного строя", – сказал Шпрыгин.

Напомним, что во время Евро-2016 фанаты сборной России спровоцировали настоящее побоище с англичанами в Марселе. Несколько десятков фанатов из РФ были арестованы и долгое время находились во французских тюрьмах.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной РФ Руслан Литвинов съездил в Иран и заявил, что "в России все отлично".

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