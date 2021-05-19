Опровергнут фейк о том, что вакцина от COVID-19 "усыпляет" иммунную систему

Вакцина от COVID-19 не вызывает зависимость и не "усыпляет" иммунную систему. Наоборот, она активизирует ее для борьбы с возбудителем болезни.

Об этом говорится в объяснении фактчекеров "По той бік новин" у Facebook. Они опровергли фейк о том, что "прививка берет всю борьбу с вирусом на себя и иммунитет засыпает, поэтому когда вирус мутирует, нужно снова делать эту процедуру, – то есть вас посадят "на иглу" как наркомана".

"Этот фейк распространяют невежды, которые, очевидно, не понимают принципа действия вакцины хотя бы на базовом уровне", – отмечается в сообщении.

Итак, когда вирус инфицирует организм, срабатывают защитные механизмы – и сама иммунная система, которая атакует и разрушает патоген, или он преодолевает ее. Элемент патогена, что вызывает образование антител, называется антигеном. Антитела – это своеобразные солдаты в системе защиты организма. Каждый "солдат" обучен распознавать один конкретный антиген.

Вакцины же содержат ослабленные или инактивированные доли конкретного микроорганизма (антиген), которые вызывают иммунную реакцию внутри организма. Новые вакцины содержат программу для выработки антигенов, а не сами антигены.

"Что бы ни было, вакцина не может вас заразить, наоборот – она заставит иммунную систему реагировать так, как она реагировала бы при первом влиянии конкретного патогена. То есть мобилизует "солдатиков", – подчеркнули фактчекеры.

Для некоторых вакцин требуется введение нескольких доз с интервалом в несколько недель или месяцев. Иногда это необходимо для выработки антител-долгожителей и создания клеток памяти.

Ученые пока изучают вопрос уровня гуморального иммунитета (антител) и защищенности от инфекции SARS-CoV-2. Мы еще не знаем, "сколько достаточно" и можно ли так говорить в принципе.

Антитела – это не единственное звено противовирусной защиты, есть еще специфический и неспецифический клеточный иммунитет. Они имеют разную продолжительность и силу действия, поэтому есть надежда, что какое-то звено точно сработает.

Оболочка коронавируса имеет регулярный "орнамент", образованный шиповидным белком – ту самую корону. Иммунной системе удобно узнавать такие орнаменты и ликвидировать облепленные антителами вирусы. Поэтому пока нельзя дать гарантий относительно продолжительности иммунитета.

SARS-CoV-2 мутирует, но не слишком быстро, как вирус гриппа. Ученые предполагают, что скорее всего понадобится повторная вакцинация – по мере изменения шиповидного белка вируса.

Но это не значит, что без новой дозы вакцины у вас будет ломка или вы умрете. Просто если он изменится настолько, что первоначальным штаммам будет приходиться "троюродным братом", вакцина против него станет бессильной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве объяснили, безопасна ли вакцина против СOVID-19 для украинцев с хроническими болезнями.