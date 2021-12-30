Омикрон в Украине: два случая выявили еще в одной области

Два случая заражения коронавирусом в штамме Омикрон было выявлено на территории Житомирской области. Пациентами оказались 41-летняя и 62-летняя женщины, которые не были вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ "Житомирского областного лабораторного центра" в Facebook. Пациентки несколько дней назад вернулись из Италии.

Они начали ощущать недомогание через несколько дней после прибытия в Украину и обратились в больницу. Эпидемиологи взяли у них ПЦР-тесты и выявили заболевание коронавирусом в новом штамме.

Таким образом на территории Украины официально зафиксировано уже восемь случаев заболевания мутацией Омикрон.

Видео дня

"В ближайшие дни Украина будет праздновать Новый год и Рождество, на территории области будут проводиться массовые торжественные мероприятия и собрания. Несоблюдение противоэпидемических мер в этот период может привести к усложнению эпидемической ситуации в области и стране", – объяснили в лабораторном центре Минздрава.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, чем отличается течение заболевания в штамме Омикрон от симптоматики его предшественников.