'Омикрон' уже в Украине: что известно о новом штамме и как защититься

Новый штамм коронавируса, который уже официально зафиксирован на территории Украины, Омикрон, имеет несколько генетических мутаций, влияющих на способность его распространения и сложность подавления методом вакцинации. Также консультативная группа экспертов внесла этот вариант в список тех, что вызывают наибольшую обеспокоенность.

OBOZREVATEL собрал все данные, которые научное сообщество успело выяснить об особенностях нового штамма.

Когда и откуда Омикрон появился

24 ноября власти Южной Африки обратились к Всемирной организации здоровья (ВОЗ) с сообщением о новом типе коронавируса. На тот момент пандемия прогрессировала в ряде южноафриканских стран, и медики отмечали нетипичное течение болезни.

В тот же день ВОЗ взяла под усиленное наблюдение вариант B.1.1.529, который уже спустя два дня получил собственное имя Омикрон.

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Чем Омикрон отличается от других штаммов

Согласно рабочему определению ВОЗ, у экспертов организации есть основания считать, что Омикрон более контагиозен (легче передается от пораженного организма на здоровые), развивает более сложные симптомы при заболевании коронавирусом и более устойчив к существующим на сегодня фармацевтическим препаратам.

При этом все эти особенности нового штамма остаются в порядке версии, официально ни одна из них не подтверждена. Ученые продолжают исследовать Омикрон и подчеркивают, что для получения точной информации о варианте необходимо, чтобы прошло достаточно времени: в ближайшие дни и недели будут основания сопоставить Омикрон с давно действующими мутациями.

Как защититься от вероятной опасности и новой волны пандемии, вызванной Омикрон

Только планомерная динамика вакцинации может остановить стремительное распространение мутации. Возникновение штамма в Южной Африке нельзя считать случайностью. В то время как большинство экономически процветающих стран преодолели отметку в 70% граждан, получивших две дозы прививок и внедряющих бустер, африканские государства не могут похвалиться большим охватом иммунизированного населения.

Лишь небольшая доля граждан на южном материке прошли вакцинацию, что дает возможность опасному коронавирусу приспосабливаться, воспроизводя новые геномы.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине начали прививать третьей (бустерной) дозой препарата от COVID-19.