Омикрон практически вытеснил Дельту в США: как это повлияло на уровень госпитализаций и что говорят ученые

Последние данные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) показывают, что штамм Омикрон доминирует практически на всей территории Соединенных Штатов Америки. И несмотря на то, что при заражении новым вариантом COVID-19 болезнь протекает легче, нагрузка на систему здравоохранения США не уменьшилась.

По словам директора CDC Рошель Валенски, на сегодняшний день Омикрон составляет около 98% всех случаев заражения в США. При этом двумя неделями ранее на этот штамм приходилось 71,3% случаев. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Эксперты утверждают, что условия для более легкого течения болезни создала повышенная трансмиссивность Омикрона и иммунитет от вакцинации. В то же время ученые говорят, что для тех, кто остается непривитым или страдает другими проблемами со здоровьем, заражение любым вариантом COVID-19 является серьезной проблемой. По их словам, последние цифры сигнализируют о пиковой нагрузке на систему здравоохранения, которая уже функционирует на пределе своих возможностей.

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Профессор Школы общественного здравоохранения Университета Мэриленда Нил Сегал подчеркнул, что во многих штатах США система здравоохранения "рушится под тяжестью пациентов с COVID". К тому же в местах, где пик нового варианта начался раньше, например, Нью-Йорк, по-прежнему фиксируются новые рекорды по количеству заболевших.

Нил Сегал отмечает, что в Мэриленде некоторые больницы перешли на кризисные стандарты оказания помощи, то есть приостановили некоторые плановые операции и перераспределили персонал. Больницы в нескольких других штатах, включая Колорадо и Орегон, объявили об аналогичных кризисах.

В связи со сложившейся ситуацией медики США просят общественность тщательнее соблюдать профилактические меры, такие как ношение масок, соблюдение дистанции и вакцинация. Также в некоторых городах США восстанавливают протоколы безопасности, чтобы попытаться облегчить нагрузку на местные больницы.

По данным портала Worldometers, за все время пандемии в США коронавирусом заболели 64,3 миллиона человек. Из них 42,8 миллиона американцев побороли недуг. При этом умерло от осложнений COVID-19 более 866 тысяч человек.

Напомним, ведущий национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи заявил, что в связи с беспрецедентной скоростью передачи штамма коронавируса Омикрон инфицируются им практически все, однако вакцинированные люди окажутся в лучшем положении, так как смогут перенести его легче.

Как сообщал OBOZREVATEL, Германия побила рекорд по количеству новых случаев коронавируса за сутки. Общее число инфицированных в Германии составляет 7 661 811 человек.

В то же время ежедневное количество случаев заболевания коронавирусом в Японии 12 января превысило 10 тысяч – впервые за более чем четыре месяца. В стране началась шестая волна COVID-19, вызванная вариантом Омикрон.