Крамарев: у Омикрона намного больше мутаций, чем у Дельты, Украине нужно закрыться от мира

Новый штамм коронавируса Омикрон может оказаться более опасным, чем его предшественник Дельта. Новая мутация теоретически способна "обходить" вакцину и может поражать даже людей, переболевших COVID-19. Однако в любом случае стоит делать прививки – это будет лучшим вариантом борьбы с болезнью.

Украине следует закрыть авиасообщение со всем миром или хотя бы с африканским континентом. Также необходимо привить третьей дозой людей из групп риска. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.

Сугубо теоретически штамм Омикрон может быть более опасным, чем Дельта-штамм, потому что у него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у Дельты две, то у этого более 30. Он может быть и более заразным и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни. Угроза есть.

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В группе риска заражения Омикроном те же люди, что и в случае с предыдущими штаммами коронавируса. В частности, люди в возрасте 60+ и с заболеваниями типа сахарного диабета, ожирением, онкологическими заболеваниями и так далее. Этот перечень известен.

По предварительным данным, Омикрон не более агрессивен, чем Дельта. Но если начнет болеть больше людей, увеличится и смертность. Это прямо пропорциональные показатели: чем больше болеют, тем больше умирают. Поэтому, конечно, смертность может возрасти не из-за агрессивности штамма, а из-за того, что он более заразный и больше людей будет болеть.

Омикрон может ускользать от вакцин, но уже сегодня разработан специфический препарат для прививки против него. Об этом объявила компания Moderna. В январе они обещают готовую вакцину под этот штамм.

Может ли в каком-то смысле помочь третья, бустерная доза прививки? Пока у нас вакцинирована всего лишь треть населения, об этом рано говорить. Разве что привить ею группы риска – пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями и так далее.

Некоторые страны закрыли сообщение с внешним миром, и это правильно. Ужесточение локдауна в Украине может потребоваться, если, не дай Бог, будет очередная волна заболеваемости. А сейчас, я считаю, нам следует поступить так же, как и эти страны – ограничить авиасообщение с внешним миром, особенно с африканским континентом, чтобы оттянуть завоз этого вируса, чтобы не было резкого подъема заболеваемости.

Давать прогнозы относительно эволюции коронавируса сложно, потому что этот вирус совершенно новый и практически неизученный. Он непредсказуем. Но учитывая то, что творится эти два года, не исключено, что будут новые штаммы типа Омикрона или чего-то в этом роде.

Один из выходов в этой ситуации – тотальная вакцинация наряду с другими противоэпидемическими методами. Потому что обычно мутации появляются, когда вирус проходит через невакцинированных людей. Когда он дольше в этом организме находится, у него больше возможностей измениться.

В Украине надо интенсифицировать пропаганду вакцинации. Ведь только порядка 5% украинцев являются противниками вакцинации, остальным просто не донесли информацию, не рассказали. Надо на примерах показывать, насколько опасна эта болезнь.

Что касается массовой вакцинации детей, то детской вакцины практически нет. США и Израиль вакцинируют с 5 лет, Китай с 3 лет, Куба вообще с 2 лет. Но это единичные страны. Мне кажется, в Украине рано об этом говорить.