Крамарев: у Омикрона намного больше мутаций, чем у Дельты, Украине нужно закрыться от мира

Татьяна Гайжевская
Covid
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Штамм Омикрон может вызвать новый всплеск заболеваемости коронавирусом в Украине

Новый штамм коронавируса Омикрон может оказаться более опасным, чем его предшественник Дельта. Новая мутация теоретически способна "обходить" вакцину и может поражать даже людей, переболевших COVID-19. Однако в любом случае стоит делать прививки – это будет лучшим вариантом борьбы с болезнью.

Украине следует закрыть авиасообщение со всем миром или хотя бы с африканским континентом. Также необходимо привить третьей дозой людей из групп риска. Об этом в эксклюзивном блицинтервью OBOZREVATEL рассказал доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой детских инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.Богомольца Сергей Крамарев. Далее приводим его прямую речь.

У Омикрона слишком много мутаций, он опаснее Дельты

Сугубо теоретически штамм Омикрон может быть более опасным, чем Дельта-штамм, потому что у него мутаций в S-сегменте намного больше. Если у Дельты две, то у этого более 30. Он может быть и более заразным и – самое главное – он может уходить от антител, и поствакцинальных, и формирующихся после болезни. Угроза есть.

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В группе риска заражения Омикроном те же люди, что и в случае с предыдущими штаммами коронавируса. В частности, люди в возрасте 60+ и с заболеваниями типа сахарного диабета, ожирением, онкологическими заболеваниями и так далее. Этот перечень известен.

Из-за Омикрона смертность в Украине может возрасти

По предварительным данным, Омикрон не более агрессивен, чем Дельта. Но если начнет болеть больше людей, увеличится и смертность. Это прямо пропорциональные показатели: чем больше болеют, тем больше умирают. Поэтому, конечно, смертность может возрасти не из-за агрессивности штамма, а из-за того, что он более заразный и больше людей будет болеть.

Штамм Омикрон может уходить от вакцин.
Вакцина от Омикрона будет в январе, а пока надо прививать бустерной дозой группы риска

Омикрон может ускользать от вакцин, но уже сегодня разработан специфический препарат для прививки против него. Об этом объявила компания Moderna. В январе они обещают готовую вакцину под этот штамм.

Может ли в каком-то смысле помочь третья, бустерная доза прививки? Пока у нас вакцинирована всего лишь треть населения, об этом рано говорить. Разве что привить ею группы риска – пожилых людей, больных с хроническими заболеваниями и так далее.

Штамм COVID-19 Омикрон может ускользать от вакцин
Украине нужно срочно закрывать границы

Некоторые страны закрыли сообщение с внешним миром, и это правильно. Ужесточение локдауна в Украине может потребоваться, если, не дай Бог, будет очередная волна заболеваемости. А сейчас, я считаю, нам следует поступить так же, как и эти страны – ограничить авиасообщение с внешним миром, особенно с африканским континентом, чтобы оттянуть завоз этого вируса, чтобы не было резкого подъема заболеваемости.

Вариант с крайне высоким количеством мутаций получил название B.1.1.529.
Нужна тотальная вакцинация

Давать прогнозы относительно эволюции коронавируса сложно, потому что этот вирус совершенно новый и практически неизученный. Он непредсказуем. Но учитывая то, что творится эти два года, не исключено, что будут новые штаммы типа Омикрона или чего-то в этом роде.

Один из выходов в этой ситуации – тотальная вакцинация наряду с другими противоэпидемическими методами. Потому что обычно мутации появляются, когда вирус проходит через невакцинированных людей. Когда он дольше в этом организме находится, у него больше возможностей измениться.

Выход из ситуации – тотальная вакцинация.

В Украине надо интенсифицировать пропаганду вакцинации. Ведь только порядка 5% украинцев являются противниками вакцинации, остальным просто не донесли информацию, не рассказали. Надо на примерах показывать, насколько опасна эта болезнь.

Что касается массовой вакцинации детей, то детской вакцины практически нет. США и Израиль вакцинируют с 5 лет, Китай с 3 лет, Куба вообще с 2 лет. Но это единичные страны. Мне кажется, в Украине рано об этом говорить.

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