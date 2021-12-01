Омикрон имеет очень неприятный потенциал, – иммунолог Донской

Новый штамм коронавируса Омикрон может перечеркнуть все оптимистичные прогнозы развития пандемии COVID-19 в мире. У этого штамма есть "очень неприятный потенциал".

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. "В рамках информации о новом штамме мы вообще можем выбросить все наши планы", – подчеркнул он (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"До этого были надежды, что кое-как, "красная", "желтая", "оранжевая" зона – мы дотянем до зимы, и тогда естественным путем подавляющее большинство людей, которые не вакцинировались, уже переболеют. И таким образом получат иммунитет. Да, это будет трудно, будет большое количество госпитализаций и, к сожалению, смертей. Однако все равно мы исчерпаем этот популяционный ресурс. К сожалению, теперь более пессимистические прогнозы, и они имеют под собой основания", – заметил медик.

Он объяснил, что наиболее опасным Омикрон будет в том случае, если будет обходить иммунитет переболевших.

"Если этот штамм действительно начнет активнее прорывать иммунность переболевших, то, возможно, так случится, что следующая волна с его участием будет еще больше", – предупредил Донской.

"Когда этот штамм попадет в Украину – это вопрос времени, но насколько он будет опасен – это вопрос вероятности. Мы еще мало о нем знаем, но у него есть очень неприятный потенциал. Но реализует ли он этот потенциал на человеческой популяции или все же нет – неизвестно", – подчеркнул иммунолог.

"Если да, опять нам на целый год будут проблемы. Если он будет не такой болезненный, не так активно будет передаваться, возможно, он и не обгонит Дельту и не сможет с ней конкурировать", – добавил медик.

В этом контексте он отметил, что прогнозировать, какой ситуация с заболеваемостью будет на новогодне-рождественские праздники, невозможно. "Никаких прогнозов. Это уравнение со многими неизвестными. Есть радикально разные варианты развития событий. Это вирусная эволюция", – подытожил Донской.

Как писал OBOZREVATEL, ученые в Южной Африке предположили, что штамм Омикрон может вытеснить Дельта-штамм. В ближайшее время должен быть получен ответ на вопрос, может ли новый штамм коронавируса обходить иммунитет, полученный благодаря вакцинации или заболеванию.