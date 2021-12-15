Одесская область может вернуться в 'красную' зону карантина: врач назвал причины

В Одесской области после непродолжительного спада вновь начала расти заболеваемость COVID-19. Ежедневно в течение суток прибавляется около 500-600 новых пациентов с коронавирусом, и если динамика сохранится, регион может вновь вернутся в "красную" зону.

Главный санитарный врач области Виталий Гончаров заявил, что по стране уже более месяца фиксируется спад заболеваемости, но в то же время в Одесской области не спешат сворачивать койки для больных COVID-19. Об этом сообщает одесское издание "Думская".

По информации департамента здравоохранения Одесской ОГА, в медучреждениях первой волны на сегодняшний день лечатся 621 человек с коронавирусом, в больницах второй волны находится 538 пациентов. Кроме того, на 100% загружены реанимационные койки.

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Напомним, бывший главный санврач Сергей Бережнов заявил, что Украина уже прошла пик заболеваемости коронавирусом, однако это не означает, что количество заражений будет стремительно падать. Врач подчеркнул, что расслабляться еще рано, украинцы должны позаботиться о вакцинации для себя и родных.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы по соответствующим медпоказаниям могут получить бустерную (третью) дозу вакцины против коронавируса. Такую прививку можно делать через 28-90 дней после второй.

К слову, согласно результатам нового исследования, проведенного в Южной Африке, вакцина от коронавирусной болезни компаний Pfizer/BioNTech, может на 70% защитить пациентов от госпитализации из-за нового штамма Омикрон. При этом от риска заражения препарат может быть эффективен всего на 33%.