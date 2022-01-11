Обязательная вакцинация против COVID-19 в Украине: в Минздраве перенесли дату

С 31 января вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Украины, расширяющий список организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Ранее была озвучена дата 20 января.

Об этом рассказал в комментарии OBOZREVATEL глава Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, вакцинация будет обязательной для:

работников органов местного самоуправления,

учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности,

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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"Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого", – уточнил Ляшко.

Он отметил, что количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом Омикрон, растет, что может создать существенную нагрузку на медсистему страны. Именно поэтому есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация обязательна.

В последние недели 2021 года и первые 2022-го фиксируют рост количества случаев инфицирования штаммом Омикрон в большинстве европейских стран.

Агентство по безопасности здоровья Великобритании недавно опубликовало отчет, согласно которому у людей, инфицированных именно Омикроном, риск попасть в больницу на 50% ниже по сравнению с инфицированными штаммом Дельта.

При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент у власти нет планов по усилению карантина в Украине из-за штамма Омикрон. Пока продолжится использование модели адаптивного карантина.

Ученые при Министерстве здравоохранения Турции выяснили, на какой день после инфицирования коронавирусом появляются симптомы нового более мутировавшего штамма Омикрон. Оказалось, что инкубационный период для Омикрона составляет три дня.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что в течение последующих трех месяцев мир ждет сложная ситуация с коронавирусом. В то же время он отметил, что ВОЗ уже предвидит конец пандемии.