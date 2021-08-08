Нужно ли вакцинировать детей? Известная вирусолог дала ответ

Вакцинация от коронавируса может быть целесообразна для "проблемных" детей – тех, которые имеют серьезные медицинские проблемы. Остальное детское население не нуждается в прививке от COVID-19 по ряду причин.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL высказала вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко . "В общем детям вакцинация не нужна. У них по возрасту мало тех рецепторов, с которыми связывается вирус", – пояснила она.

По словам медика, когда говорят о необходимости вакцинации детей, приводят факты гибели от коронавируса около 60 детей. "Но следует учитывать, что это были проблемные дети – с инвалидностью. Возможно, они не были ухоженные как следует, не была вовремя оказана соответствующая медицинская помощь", – подчеркнула она.

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Именно поэтому делается акцент на вакцинации именно проблемных детей, а не на вакцинации всего детского населения, отметила Мироненко. Она добавила, что в любом случае прививка возможна только при условии согласия родителей.

Впрочем, когда речь идет об общей массе детей, то они переносят коронавирус легко. Более того – детские коллективы нельзя считать главным источником распространения вируса, подчеркнула врач.

"Дети болеют, но обычно очень легко. Это происходит как обычное ОРВИ. Может, в больницу кто-то и попадал, но, к счастью, таких очень мало. Кроме того, опыт прошлого года нам показал, что в семьях взрослые заражали детей, а не наоборот", – сказала она.

"Поэтому я не вижу смысла в вакцинации детей", – подытожила вирусолог.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине стартовала кампания по вакцинации подростков в возрасте 12-17 лет. Первые прививки получили 5 жителей Буковины.