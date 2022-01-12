В Украине начинается новая волна COVID-19, в больницы чаще попадает молодежь – НАН

В Украине уже начинается еще одна волна заболеваемости коронавирусом – на это указывает динамика прироста заражений и в целом положительных тестов. Количество последних выросло на 40% по сравнению с минимумом, зафиксированным в декабре.

Вместе с тем реальную картину распространения COVID-19 в стране спрогнозировать трудно, поскольку начало волны пришлось на праздничный период, что "традиционно приводит к аномалиям в данных". Об этом говорится в выводах ученых Национальной академии наук (НАН) на Facebook-странице.

Отмечается, что за последнюю неделю среднее количество новых случаев коронавируса составляло до 4540 человек в день, а смертей – 158.

Видео дня

"Динамика количества новых обнаружений и положительных ПЦР-тестов позволяет заключить, что в Украине начинается новая волна заболеваемости. Количество положительных тестов выросло почти на 40% относительно минимума последних чисел декабря, также увеличиваются объемы тестирования и положительность тестов", – пояснили специалисты.

По их подсчетам, в течение недели 12-18 января показатель прироста инфицирований в стране будет составлять в среднем 4795-6202, а в течение следующего (до 25 числа) – 4735-7072 случая в сутки.

Ученые отмечают, что по уровню заболеваемости Украина с небольшой задержкой во времени идет путем государств восточной Европы, таких как Чехия, Румыния, Болгария и другие.

Учитывая заразность COVID-варианта Омикрон и эпидемические тенденции некоторых стран мира, прогнозируют специалисты, и в нашей стране следует ожидать более стремительного, чем когда-либо ранее, увеличения эпидемических показателей.

"Открытие школ после каникул и сезонность также могут оказать существенное влияние на динамику эпидемии. В последние 3-5 дней среди больных выросла доля молодежи до 35 лет, которые, в частности, стали чаще попадать в больницы", – добавили в НАН.

Как сообщал OBOZREVATEL, по мнению главного санитарного врача Игоря Кузина, новая волна COVID-19 постигнет Украину в конце января. Однако в настоящее время, по его словам, ухудшения эпидемической ситуации в регионах не наблюдается.