Инфекционист Петров: смертность от коронавируса растет, но вакцинированные 100% выживут

Текущая волна заболеваемости коронавирусом поражает "яркостью" побочных эффектов. COVID-19 бьет по молодежи и детям, а также может убивать людей с застаревшими медицинскими проблемами. Но вакцинированные не погибнут, даже если заболеют.

Украина потеряла драгоценное время на вакцинацию, но сейчас в нашей стране есть большой выбор вакцин для любой категории людей. Поэтому, чтобы "не играть в рулетку" со смертельной болезнью, следует прививаться.

Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-инфекционист Виктор Петров. Далее приводим его прямую речь (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца этой публикации).

Первая причина – это то, что распространяется мутированный штамм, его репродуктивное число значительно возрастает. Один человек может заразить гораздо больше людей, чем это происходило весной и летом.

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Вторая – есть особенности течения заболевания, когда, например, в начале болит желудок, возникает диарея, человек испытывает дискомфорт, недомогание, и только после этого нарастает дыхательная недостаточность и респираторные симптомы.

Третья – то, что отмечают все мои коллеги, работающие в стационарах – у пациентов с хорошей сатурацией, готовящихся к выписке, имеющих сахарный диабет, а также хронические заболевания сосудов, возникают осложнения, которые никак нельзя предупредить.

Четвертая – я также отмечаю, что на данном этапе огромное количество молодых пациентов, которые болеют гораздо труднее, чем мы видели весной, это люди 30+. И мы уже говорим, что в возрасте 30+ есть риски, которые через 1-2 недели ковида могут нарастать. Это более типично для Дельты.

Есть очень много факторов, влияющих на выживаемость пациента. Сколько ему лет, какой пол. Мужчины умирают чаще женщин. Имеет ли пациент лишний вес, есть ли какие-то болезни, какие препараты он принимает постоянно, принимает ли гормональные препараты, препараты от давления и т.д.

Однако, если вовремя обратиться, я гарантирую, что помощь будет предоставлена максимальная – при условии, что есть места и вы вакцинированы.

Если вы вакцинированы, вы 100% выживете. Если нет – здесь возникает много факторов риска. К сожалению, не все они зависят от медицинского работника и от вас.

Бывают ситуации, когда мы теряем пациента по стечению обстоятельств, когда у него обостряются болезни. Ковид бьет по самому тонкому, по самому слабому месту. Если у вас есть какая-то хроническая болезнь, будьте уверены, что в период ковида она обострится, и вы будете заниматься ею.

Зачем эта рулетка? Зачем рисковать? Зачем устраивать себе лишний карнавал ненужных событий? Поэтому призываю всех вакцинироваться.

Мы потеряли время. Мы должны были активно вакцинироваться, когда активно вакцинировался весь мир. И даже страны, граничащие с нами – Словакия, Венгрия – имеют сегодня 65-70% вакцинированных.

Сейчас не удастся очень быстро догнать их, поскольку нашу вакцинальную кампанию осложняет "красная" зона, которая делает невозможным вакцинацию контактных лиц.

Однако я хотел бы призвать всех украинцев, которые смотрят наш эфир: вакцинируясь, вы не будете иметь гарантий, чтобы не заболеть, однако вы будете иметь гарантии, что вы не умрете от ковида и не будете иметь тяжелого поражения легких, респираторного дистресс-синдрома и так далее.

Я хотел бы предложить вам вакцинацию, а не реанимацию.

Если у вас есть какие-то колебания, задайте вопрос семейному врачу, врачам, которых вы знаете, пусть они вам посоветуют, какую вакцину в вашем случае брать.

У нас есть на выбор вакцина CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna.

Pfizer и Moderna – это самые сильные вакцины, они лучше всего подходят для путешествующих молодых людей.

Вакцина Pfizer подходит для людей с сахарным диабетом и сосудистыми заболеваниями.

AstraZeneca подходит для молодых людей, не имеющих тяжелых заболеваний.

CoronaVac – это самая легкая вакцина, которая подходит абсолютно всем, особенно тем людям, которые боятся вакцинироваться, которые боятся побочных действий, температурной реакции.

Из 10 тысяч прививок, выполненных в моем заведении, никакого побочного действия не было зарегистрировано.

Если вы сомневаетесь, найдите себе поддержку среди медицинских работников, сделайте вакцинацию в условиях стационара или в условиях больницы, но защитите себя и своих родных от этой страшной болезни.

Если вы заболели, пожалуйста, не лечитесь самостоятельно. Позвоните своему семейному врачу и скажите, что вы больны. К вам приедут, сделают тест, и вы будете знать, чем вы больны, чтобы врач разработал правильную тактику.

Никогда – никогда! – не лгите своему врачу, что вы вакцинированы, если вы на самом деле где-то приобрели сертификат вакцинации. Потому что тактика лечения отличается. При оказании помощи врач применяет противовирусные препараты, которые должны применяться для пациента, у которого есть риск развития тяжелой формы коронавируса. Например, сахарный диабет и т.д.

Если пациент вакцинирован, врач не будет спешить с назначением этих препаратов. У него есть право лечить пациента симптоматически. Поэтому лгать нельзя.

Напомним, согласно статистике, 2% украинцев решили приобрести себе документы о вакцинации, а не выполнить ее сознательно. Поэтому, пожалуйста, скажите об этом, если вы так поступили. Вас за это никто не накажет. Но врач выберет самую лучшую тактику, как вас лечить.

Побочные эффекты ковида поражают своей яркостью. В частности, это тромбоз у молодых людей. В моей практике произошло несколько летальных исходов, развившихся уже на фоне лечения, но просто запоздалого, когда человек принимал очень много лекарств самостоятельно, без согласования с врачами.

Не доверяйте фейковым сообщениям в Facebook, не лечитесь какими-либо "народными методами", потому что кроме обильного питья и витаминов ничего вам не позволено делать самостоятельно без врача.

К сожалению, дети стали болеть тяжелее. Уже на 3-5 день у детей развивается дыхательная недостаточность. При тяжелом течении они гибнут. Раньше мы этого не видели.

Если у вашего ребенка на фоне ковида появилась сыпь, следует обязательно связаться с врачом и показать, потому что это может быть синдром Кавасаки – грозное осложнение ковида, от которого можно погибнуть.