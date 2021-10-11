Невакцинированного от COVID-19 Болсонару не пустили на футбольный матч

Президент Бразилии Жаир Болсонару не попал на футбольный матч "Сантосом" и "Гремио", потому что вход на стадион был запрещен для лиц, не прошедших вакцинацию от COVID-19. Для пропуска болельщик должен иметь прививку или отрицательный результат ПЦР-тест.

Об этом передает Reuters. Это был первый матч для "Сантоса", на котором присутствовали футбольные фанаты с момента начала пандемии коронавируса.

"Я хотел посмотреть игру "Сантос", но мне сказали, что тебе нужно сделать прививку. Почему?" – негодовал Болсонару.

Президент, который отказался от вакцинации и призывал других последовать его примеру, заявил, что у него есть антитела, потому что он уже переболел COVID-19.

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Представитель "Сантоса" сообщил, что никто из команды президента не обращалась в клуб и что все болельщики должны соблюдать санитарные правила страны.

У президента Бразилии Жаира Болсонару обнаружили симптомы коронавирусной инфекции. Ранее президент Бразилии отрицал пандемию коронавируса и называл его "гриппом". В конце июня суд принудил его носить защитную маску в общественных местах.

Ранее Болсонару доставили в армейский госпиталь. Он уже почти две недели не мог избавиться от икоты.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Бразилии Марсело Кейрога заразился коронавирусом. Чиновник сопровождал президента страны Жаира Болсонару в Нью-Йорк (США) на Генеральной Ассамблеи ООН.

Добавим, что Бразилия отказалась прививать своих граждан российским "Спутником".

Ранее OBOZREVATEL назвал шесть известных людей, которые отрицали COVID-19 и дорого за это заплатили.