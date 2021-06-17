Немецкая вакцина от COVID-19 показала низкую эффективность: результаты исследования

Немецкая фармацевтическая компания CureVac потерпела серьезную неудачу в разработке своей вакцины против коронавируса COVID-19. Эффективность нового медицинского препарата составила только 47%.

Об этом заявили в самой фармкомпании, отметив, что на промежуточной фазе испытаний потенциальная вакцина не соответствовала статистическим критериям. После этого акции CureVac упали почти наполовину от стоимости.

Указанный препарат на протяжении многих месяцев считался одним из ключевых препаратов в международной гонке вакцин против COVID-19. Еще в начале июня 2021 года CureVac ожидала одобрения в Евросоюзе после получения результатов клинической фазы испытаний, но процесс внезапно отложили.

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"Мы продолжали собирать данные, проводить лабораторные исследования, в то время как некоторые наши конкуренты уже вводили свои препараты по всему миру. Конечно, наша компания надеялась на более сильные результаты промежуточного анализа", – сказал генеральный директор CureVac Франц-Вернер Хаас.

Он подчеркнул, что испытания и выяснения причин низкой эффективности препарата продолжается, а итоговый результат вполне может измениться в обозримом будущем.

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