Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Отпуск в Финляндии – хороший выбор для тех, кто хочет побольше ходить пешком. И если вы являетесь любителем городского пешего туризма, то не останавливайте свой выбор только на Хельсинки.

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Как пишет издание Express, идеальным местом отдыха может стать Тампере – второй по размеру город в стране. Несмотря на удобный и простой в навигации общественный транспорт, доступный повсюду, этот город лучше исследовать именно пешком, гуляя вдоль живописных озер и пейзажей.

Тампере также известен, как мировая столица саун, имеет развитую пешеходную инфраструктуру. Это значит, что жителям и гостям города легко и безопасно передвигаться, шагая по улицам. Плюсом станет то, что количество туристов здесь достаточно умеренно, поэтому вам не придется пробиваться сквозь толпы.

Гуляя по улицам Тампере, вы легко сориентируетесь, даже без помощи GPS вашего телефона или карты. А если захотите отдохнуть, то скамейки и удобные смотровые площадки оборудованы здесь почти на каждом шагу. Остановитесь и наслаждайтесь видом. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь сервисом Visit Tampere для планирования своей прогулки.

Пешеходная прогулка от Nokia Arena, расположенной в западной части города, до Pyynikki, "центрального леса" Тампере на восточной окраине, прогулка займет всего 45 минут. И по пути есть множество интересных мест для исследования.

Одно из обязательных к посещению – это пороги Таммеркоски. Этот водный канал – яркая достопримечательность города, расположенного между двумя красивыми озерами: Нясиярви и Пюхяярви.

Рядом с порогами вы найдете собор Тампере – историческое место, где можно полюбоваться необыкновенной церковной живописью Хуго Симберга и поразительной архитектурой Ларса Сонка. Пройдите по улице Сатакуннанката и через пороги, чтобы оказаться в районе Финлейсона – это самая старая часть Тампере, которая считается его сердцем. Район также называют "городом в городе". Здесь можно увидеть огромное здание бывшей фабрики, теперь ставшего офисным центром, а также Финский музей труда Werstas. Здесь можно бесплатно посмотреть паровой двигатель Финлейсона на его первоначальном месте в машинном отделении.

Далее отправляйтесь в Stable Yards, которые являются продолжением района Финлейсона. Здесь вы найдете церковь Финлейсона, построенную для рабочих фабрики и их семей. Посетите Stable Yards Tallipiha – когда-то здесь располагались конюшни, где содержались животные владельца фабрики. Сейчас там размещаются ремесленные мастерские, проводятся семейные мероприятия и можно посетить кафе с великолепной выпечкой и домашними блюдами. Любителям сладкого стоит заглянуть в Stable Yards Chocolate Shop, чтобы попробовать их фирменные трюфели и соленую лакрицу.

Через дорогу от Stable Yards вы найдете Milavida, бывший дом одного из владельцев фабрики Finlayson, ныне являющегося музеем, кафе и рестораном. Прогуляйтесь вокруг особняка, чтобы полюбоваться видом на озеро Нясиярви и прогуляйтесь по здешнему парку.

Также вокруг Тампере можно посетить очень живописные леса. Для этого отправляйтесь в Пююникку — финский эквивалент Центрального парка Нью-Йорка. Этот район окутан сосновым лесом, расположенным на вершине моренного хребта, а посреди леса вы найдете хорошо освещенные беговые дорожки и сможете полюбоваться красивыми пейзажами через озера на соседние муниципалитеты. Вы также можете купить билет на поездку на смотровую башню, с которой открывается непревзойденный вид на город.

После осмотра пышного зеленого леса отправляйтесь к востоку и посетите крытый рынок Тампере на главной улице города Хямеенкота. Он был построен в 1901 году и сейчас находится внутри современного торгового центра. Эта площадка известна как самый большой крытый рынок в странах Северной Европы. Помимо ларьков с продуктами на территории вы найдете специальный зал ресторанов с финскими деликатесами и другими блюдами европейской кухни.

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