УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Юлия Потерянко
Covid
3 минуты
735
Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Отпуск в Финляндии – хороший выбор для тех, кто хочет побольше ходить пешком. И если вы являетесь любителем городского пешего туризма, то не останавливайте свой выбор только на Хельсинки.

Видео дня

Как пишет издание Express, идеальным местом отдыха может стать Тампере – второй по размеру город в стране. Несмотря на удобный и простой в навигации общественный транспорт, доступный повсюду, этот город лучше исследовать именно пешком, гуляя вдоль живописных озер и пейзажей.

Тампере также известен, как мировая столица саун, имеет развитую пешеходную инфраструктуру. Это значит, что жителям и гостям города легко и безопасно передвигаться, шагая по улицам. Плюсом станет то, что количество туристов здесь достаточно умеренно, поэтому вам не придется пробиваться сквозь толпы.

Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Гуляя по улицам Тампере, вы легко сориентируетесь, даже без помощи GPS вашего телефона или карты. А если захотите отдохнуть, то скамейки и удобные смотровые площадки оборудованы здесь почти на каждом шагу. Остановитесь и наслаждайтесь видом. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь сервисом Visit Tampere для планирования своей прогулки.

Пешеходная прогулка от Nokia Arena, расположенной в западной части города, до Pyynikki, "центрального леса" Тампере на восточной окраине, прогулка займет всего 45 минут. И по пути есть множество интересных мест для исследования.

Одно из обязательных к посещению – это пороги Таммеркоски. Этот водный канал – яркая достопримечательность города, расположенного между двумя красивыми озерами: Нясиярви и Пюхяярви.

Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Рядом с порогами вы найдете собор Тампере – историческое место, где можно полюбоваться необыкновенной церковной живописью Хуго Симберга и поразительной архитектурой Ларса Сонка. Пройдите по улице Сатакуннанката и через пороги, чтобы оказаться в районе Финлейсона – это самая старая часть Тампере, которая считается его сердцем. Район также называют "городом в городе". Здесь можно увидеть огромное здание бывшей фабрики, теперь ставшего офисным центром, а также Финский музей труда Werstas. Здесь можно бесплатно посмотреть паровой двигатель Финлейсона на его первоначальном месте в машинном отделении.

Далее отправляйтесь в Stable Yards, которые являются продолжением района Финлейсона. Здесь вы найдете церковь Финлейсона, построенную для рабочих фабрики и их семей. Посетите Stable Yards Tallipiha – когда-то здесь располагались конюшни, где содержались животные владельца фабрики. Сейчас там размещаются ремесленные мастерские, проводятся семейные мероприятия и можно посетить кафе с великолепной выпечкой и домашними блюдами. Любителям сладкого стоит заглянуть в Stable Yards Chocolate Shop, чтобы попробовать их фирменные трюфели и соленую лакрицу.

Через дорогу от Stable Yards вы найдете Milavida, бывший дом одного из владельцев фабрики Finlayson, ныне являющегося музеем, кафе и рестораном. Прогуляйтесь вокруг особняка, чтобы полюбоваться видом на озеро Нясиярви и прогуляйтесь по здешнему парку.

Недооцененная жемчужина: город в самой счастливой стране мира поражает туристов пешеходными маршрутами

Также вокруг Тампере можно посетить очень живописные леса. Для этого отправляйтесь в Пююникку — финский эквивалент Центрального парка Нью-Йорка. Этот район окутан сосновым лесом, расположенным на вершине моренного хребта, а посреди леса вы найдете хорошо освещенные беговые дорожки и сможете полюбоваться красивыми пейзажами через озера на соседние муниципалитеты. Вы также можете купить билет на поездку на смотровую башню, с которой открывается непревзойденный вид на город.

После осмотра пышного зеленого леса отправляйтесь к востоку и посетите крытый рынок Тампере на главной улице города Хямеенкота. Он был построен в 1901 году и сейчас находится внутри современного торгового центра. Эта площадка известна как самый большой крытый рынок в странах Северной Европы. Помимо ларьков с продуктами на территории вы найдете специальный зал ресторанов с финскими деликатесами и другими блюдами европейской кухни.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о топе северных стран, где лучше видно полярное сияние.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.

disclaimer_icon

Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.

 