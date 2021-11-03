Не только в Украине: появились данные об организаторах митинга антивакцинаторов в Киеве. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Covid
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Группа может действовать в интересах России

К организации митинга антивакцинаторов в Киеве может быть причастна группа Terra Freedom. Ее лидером и идеологом является некий Вячеслав Валько из Молдовы.

Об этом сообщил в Facebook советник вице-спикера Верховной Рады Павел Булгак. По его мнению, группа действует в интересах России (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"У этой группы есть Facebook-страница, созданная в феврале 2021 года и канал в Телеграм… Анализ сообщений группы показывает, что эта так называемая "организация сопротивления" системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине, странах Балтии", – отметил эксперт.

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По его словам, Terra Freedom организует одиночные пикеты и немногочисленные митинги с типичными, стандартизированными плакатами и символикой.

"Аналогичные митинги и пикеты проводились у государственных органов власти в Молдове", – подчеркнул Булгак.

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Напомним, центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную, в частности, на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей среди украинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 ноября в Киеве прошла акция противников вакцинации от коронавируса. Люди собрались в правительственном квартале, чтобы провести марш за права, и перекрыли несколько улиц, заблокировав движение транспорта.

На протест отреагировали в Минздраве, назвав его насмешкой над медиками и родными умерших от COVID-19.

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