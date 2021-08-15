Названы маски с самой эффективной защитой против новых штаммов коронавируса

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Covid
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Одноразовые маски могут быть неэффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19

Одноразовые бумажные и тканевые маски, которые часто использовались во время пандемии коронавируса могут быть не столь эффективны в предотвращении распространения новых типов COVID-19, как другие виды защитных средств для лица. Лучшими являются маски KN95 или N95.

Такое мнение высказал бывший директор Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов доктор Скотт Готтлиб, сообщает AL.com. Он отметил, что масочный режим будет также эффективен против дельта-варианта COVID, но важное значение будет иметь тип маски.

"Если вы собираетесь носить маску, то качество маски имеет значение. Так что, если вы можете заполучить в свои руки маску KN95 или N95, это обеспечит вам гораздо большую защиту", – подчеркнул Готтлиб.

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"Поэтому я бы посоветовал людям обратить внимание на качество маски и постараться приобрести лучшие", – добавил он.

В начале пандемии чиновники здравоохранения в США рекомендовали населению не покупать маски более высокого качества, поскольку они необходимы в медицинских учреждениях. N95 – это маски, которые "обеспечивают очень плотное прилегание к лицу и очень эффективную фильтрацию переносимых по воздуху частиц", поясняют Управлению по контролю за продуктами и лекарствами. Их производство регулируется Национальным институтом охраны труда и здоровья в США.

N95 регулируются Национальным институтом охраны труда и здоровья в США

Маски KN95 имеют такую же форму и могут обеспечить такой же уровень защиты, но их производство регулируется правительством Китая.

Маски KN95 могут обеспечить высокий уровень защиты

В материале отмечается, что после того, как дельта-вариант коронавируса в США привел к новой вспышке заболевания, Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовал как вакцинированным, так и невакцинированным людям носить защитные маски в помещениях в районах с высокой или значительной передачей COVID-19.

Рекомендации CDC по использованию масок:

  • Если вы не полностью вакцинированы и находитесь в возрасте 2 лет и старше, вам следует носить маску в закрытых общественных местах.

  • В целом, вам не нужно носить маску на открытом воздухе. Людям, проживающим в районах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19, следует рассмотреть возможность ношения маски в местах скопления людей на открытом воздухе и при тесном контакте с другими людьми, не прошедшими полную вакцинацию.

  • Люди, страдающие заболеваниями или принимающие лекарства, ослабляющие иммунную систему, могут быть не защищены, даже если они полностью привиты.

  • Если вы полностью вакцинированы (должно пройти минимум две недели после введения последней дозы), рекомендуется носить маску в помещении, если вы находитесь в районах с высоким уровнем передачи инфекции.

  • Маски необходимы во всех самолетах, автобусах, поездах и других видах общественного транспорта в США, а также при нахождении в помещениях транспортных узлов, таких как аэропорты и вокзалы.

Напомним, в октябре 2020 года стало известно, что сотрудники Массачусетского технологического института создали маску, способную убить коронавирус, когда человек делает вдох. Устройство не блокирует вирус, а пропускает его, замедляет и делает неактивным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Некоторые люди испытывают опасение перед защитными масками и считают, что их ношение вредно для организма. В Минздраве назвали базовые правила, соблюдение которых поможет избежать повреждения кожи во время длительного ношения маски

  • профессор Оксфордского университета заявил, что маски могут переломить ход пандемии. По его словам, эпидемия коронавируса COVID-19 в Великобритании может быть "уничтожена", если от 80 до 90% британцев будут использовать самодельные защитные маски.

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