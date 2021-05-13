Названы эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям
За прошедшие сутки, 12 мая, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 726 зараженными.
Следом в статистике оказались Харьковская – 635, Донецкая – 587, Днепропетровская – 553 и Ривненская области – 459. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 726 случаев;
Винницкая область – 128 случаев;
Волынская область – 226 случаев;
Днепропетровская область – 553 случая;
Донецкая область – 587 случаев;
Житомирская область – 118 случаев;
Закарпатская область – 104 случая;
Запорожская область – 432 случая;
Ивано-Франковская область – 170 случаев;
Киевская область – 260 случаев;
Кировоградская область – 117 случаев;
Луганская область – 126 случаев;
Львовская область – 259 случаев;
Николаевская область – 244 случая;
Одесская область – 196 случаев;
Полтавская область – 307 случаев;
Ривненская область – 459 случаев;
Сумская область – 159 случаев;
Тернопольская область – 129 случаев;
Харьковская область – 635 случаев;
Херсонская область – 158 случаев;
Хмельницкая область – 232 случая;
Черкасская область – 327 случаев;
Черновицкая область – 74 случая;
Черниговская область – 87 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине возросло количество тяжких больных COVID-19, но основная борьба с болезнью еще впереди. При этом у нас уменьшился приток новых зараженных.
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