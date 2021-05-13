Названы эпицентры коронавируса в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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Коронавирусная болезнь

За прошедшие сутки, 12 мая, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавил город Киев с 726 зараженными.

Следом в статистике оказались Харьковская – 635, Донецкая – 587, Днепропетровская – 553 и Ривненская области – 459. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 726 случаев;

  • Винницкая область – 128 случаев;

  • Волынская область – 226 случаев;

  • Днепропетровская область – 553 случая;

  • Донецкая область – 587 случаев;

  • Житомирская область – 118 случаев;

  • Закарпатская область – 104 случая;

  • Запорожская область – 432 случая;

  • Ивано-Франковская область – 170 случаев;

  • Киевская область – 260 случаев;

  • Кировоградская область – 117 случаев;

  • Луганская область – 126 случаев;

  • Львовская область – 259 случаев;

  • Николаевская область – 244 случая;

  • Одесская область – 196 случаев;

  • Полтавская область – 307 случаев;

  • Ривненская область – 459 случаев;

  • Сумская область – 159 случаев;

  • Тернопольская область – 129 случаев;

  • Харьковская область – 635 случаев;

  • Херсонская область – 158 случаев;

  • Хмельницкая область – 232 случая;

  • Черкасская область – 327 случаев;

  • Черновицкая область – 74 случая;

  • Черниговская область – 87 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская заявила, что в Украине возросло количество тяжких больных COVID-19, но основная борьба с болезнью еще впереди. При этом у нас уменьшился приток новых зараженных.

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