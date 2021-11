Як відомо, ВООЗ називає штами КОВІДу грецькими літерами, тож очікувалося, що нещодавно виявлений у Ботсвані отримає назву "Ню". Однак, у ВООЗ вирішили пропустити не лише цю літеру, а й наступну ксі (Xi). Справа в тому, що вона збігається з прізвищем голови КНР Сі Цзіньпіна (Xi Jinping), записаним латиницею. Багато спостерігачів вважають, що це зроблено спеціально, щоб не злити китайську владу.

Літеру "Ню" пропустили через те, що її назва звучить англійською схоже на слово New - "новий", що може спричинити плутанину з розумінням сенсу назви. А ось "Ксі" не пощастило стати назвою нового штаму з іншої причини. Припускають, що це пов'язано із англійським написанням прізвища голови КНР Сі Цзіньпіна. Китайців минулого року дуже дратувало те, що КОВІД називали китайським, причому колишній Президент США Трамп робив це регулярно.

Критики Китаю стверджують, що Сі Цзіньпін має великий вплив на генерального секретаря ВООЗ Тедроса Аданома Гебреєсуса, оскільки він родом з Ефіопії, а ця країна отримує великі інвестиції з Китаю. У газеті Daily Mail зазначили, що минулоріч Гебреєсуса звинувачували в тому, що він просуває на високі посади у ВООЗ ставлеників Пекіна. Прес-секретарю ВООЗ Крістіану Ландмаєру було поставлене питання щодо пропуску літер, це зробили кореспонденти The New York Post, він підтвердив, що літеру ню пропустили через її співзвуччя з англійським словом New (новий), але з приводу пропуску ксі сказав наступне:

"Ми не стали користуватися цією літерою тому, що вона за звучанням збігається з поширеним прізвищем, а правила, відповідно до яких ми даємо назви штамам, рекомендують не називати їх іменами місць, людей та тварин, щоб уникнути формування негативних стереотипів".

Так воно чи ні, напевно так і залишиться цікавою темою для розмов, та це не скасовує того факту, що штам "Омікрон" після виявлення в Африці продовжує ширитися світом. Окрім Ізраїля його вже виявили в Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Чехії, Італії та Великій Британії. Він є значно заразнішим та стійкішим до вакцин.

В Україні штам КОВІДу "Омікрон" поки не виявлено, та зрозуміло, що нам вже треба готуватися до його появи.