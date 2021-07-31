Назван самый распространенный симптом постковидного синдрома у вакцинированных

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Covid
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У вакцинированных встречаются постковидные синдромы

Израильские ученые выяснили, что чаще всего у вакцинированных от коронавируса встречается такой постковидный симптом как усталость. Для исследования медики проанализировали данные 1497 человек в Медицинском центре Шелба.

Выяснилось, что всего 39 человек заразились коронавирусом, несмотря на вакцинацию двумя дозами, говорится в исследовании. У 19 процентов из них развились симптомы, которые сохранялись на протяжении минимум шести недель.

Ученые отметили, что среди пациентов, которые длительное время болели коронавирусом, наиболее распространенным симптомом была сильная усталость. По словам медиков, даже такой легкий постковидный симптом "вызывает беспокойство". Отмечается, что, несмотря ни на что, вакцины против коронавируса остаются эффективными в предотвращении госпитализаций и смерти.

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Эксперты подчеркнули, что результаты исследования еще раз показали, что даже полностью вакцинированные от коронавируса люди должны сохранять осторожность и придерживаться карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, граждане Украины, которые не прошли курс вакцинации против коронавируса, отныне не смогут свободно путешествовать в Кипр без наличия теста. Его туристам придется проходить минимум дважды.

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