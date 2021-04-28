Найден возможный способ нейтрализовать коронавирус менее чем за секунду

Американские ученые из Техасского университета A&M заявили о новом способе, который якобы позволяет уничтожать коронавирус за секунду или даже еще быстрее.

Как пояснил профессор кафедры электротехники и вычислительной техники Арум Хан, добиться такого результата ему вместе с коллегами удалось с помощью высокой температуры. Об этом сообщает Phys.org.

Отмечается, что применение теплообработки для нейтрализации COVID-19 демонстрировали и раньше, однако в предыдущих исследованиях температуру использовали от одной до 20 минут.

Издание пишет, что это не является практичным решением, поскольку применение тепла в течение длительного периода – трудный и дорогостоящий процесс.

"Хан и его команда теперь продемонстрировали, что термическая обработка менее чем за секунду полностью нейтрализует коронавирус, обеспечивая возможное снижение его распространения, особенно воздушно-капельным путем", – говорится в материале.

Известно, что в ходе эксперимента ученые пропустили через нагревающуюся секцию трубки из нержавеющей стали раствор, который содержал частицы COVID-19. Оказалось: если жидкость нагреть почти до 72°С в течение примерно полсекунды, то титр вируса уменьшится в 100 тыс. раз, а этого достаточно для его нейтрализации.

Исследователи считают, что такой метод можно использовать с помощью систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем вирусологи из США обнаружили стойкие к действию антител мутации в геноме коронавируса нового типа.