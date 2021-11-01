Вакцины никогда не были и не являются лекарством. Вакцина не дает никакой гарантии, кроме одной: если вы заболеете, то болезнь пройдет легче и нанесет меньший вред вашему организму.

Вакцина – это как броник на войне. Он не дает НИКАКИХ ГАРАНТИЙ! Он тяжел, в нем очень не удобно и скорее всего, после него спинка будет сильно бо-бо. Но он повышает шанс на то, что во время боя – вы выживете.

Я видел, как броник Юры Глущенко принял в себя большую часть осколков под Песками. Это было в нескольких метрах от меня и только благодаря тому, что Дядя Юра таскал его на себе – он выжил. Хотя и имеет в своем теле много "не своего" железа.

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