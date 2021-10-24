На Запорожье введут новые правила для пассажиров внутри области: как попасть в автобус и поезд

С понедельника, 25 октября, в Запорожской области вступят в силу ужесточенные правила пользования общественным транспортом. Новые ограничения затронут перевозчиков, которые выходят на внутренний (городской) и междугородний маршруты.

Об этом сообщило местное издание "Индустриалка", ссылаясь на протокол заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности в Запорожской областной государственной администрации. Правила для водителей и пассажиров введены в связи с осложнением эпидемиологической ситуации.

Так, с завтрашнего дня перевозчик обязуется контролировать, чтобы на маршрут выходили только водители, получившие двойную дозу против коронавируса. Сами водители будут следить за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, а также предотвращать 100% заполненность транспорта.

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"Также внутрь салона будут допускаться пассажиры только при наличии COVID-сертификата или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не раньше, чем за 72 часа. В случае выявления нарушения этой нормы, перевозчику грозит административная ответственность", –указано в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, киевские патрули проводят массовые проверки общественного транспорта на наличие нарушителей противоэпидемиологических мер. Это стало причиной забастовок и отказа водителей выходить на регулярные рейсы, чтобы не "напроситься" на штраф.