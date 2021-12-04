На Закарпатье ухудшилась ситуация с COVID-19: врачи назвали главные причины

Ситуация с коронавирусом на Закарпатье резко ухудшилась и специалисты прогнозируют рост заболевания. Этому способствует всплеск инфекции в европейском регионе, кроме того, на распространение инфекции могут повлиять новогодние праздники.

Как сказала в интервью OBOZREVATEL главный эпидемиолог области Виктория Тымчик, врачи региона "с ужасом ждут рождественских и новогодних праздников". Традиционно люди в данной области проводят праздники в гуляниях, с посещением родственников, друзей, церкви, что может повлечь за собой в январе резкий скачок COVID-19.

Описывая общую ситуацию с заболеванием на Закарпатье Тымчик отметила, что нынешняя волна коронавируса пришла в регион с неким запозданием.

Видео дня

"Осенью вспышка началась с южных и восточных областей Украины, а в западных регионах все было относительно спокойно", – сказала медик.

Она же напомнила, что год назад ситуация была кардинально другой и болезнь начала распространяться по стране именно с западных регионов.

"Мы находимся на границе с тремя европейскими странами, у нас идет активная трансграничная миграция, люди приезжают, уезжают, идут грузовые потоки. Поэтому начался рост. Ситуация может ухудшиться после Рождества и новогодних праздников, когда на праздники приедут заробитчане, начнутся празднования, хождение в церковь, гуляния", – спрогнозировала специалист.

Второй значимой причиной роста заболевания в регионе Тымчик назвала слишком медленную вакцинацию. Она акцентировала, что Закарпатье – третье с конца по уровню иммунизации от коронавируса в Украине.

"Прививки сделали около 17% населения. Хуже ситуация обстоит только в Донецкой и Луганской областях", – сказала медик.

В свою очередь, директор Центра легочных болезней Закарпатья Василий Скрип объяснил, что в регионе много сельского населения, которое "обычно хуже вакцинируется, чем жители городов".

На это влияют в том числе, религиозные общины, так как некоторые из них призывают своих прихожан не делать прививки.

Говоря о статистике Скрип рассказал, что в октябре из ЦЛБ выписали 135 человек, из которых только девять пациентов были привиты от коронавируса двумя дозами.

"А вот среди умерших не было ни одного вакцинированного. Те, кто успел привиться, даже не лежал в реанимации", – добавил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за прошлые сутки, 2 декабря, диагностировали 13 777 случаев инфицирования коронавирусом. Болезнь поразила 222 медработника и 1279 детей. В то же время, от осложнений умерли 509 граждан, а 22 893 смогли ее побороть.