На Винничине 25 человек заразились Дельтой: среди больных есть даже дети

У 25 жителей Винницкой области выявлено заражение коронавирусом COVID-19 в варианте Дельта. Самому младшему пациенту всего 13 лет, а самый старший среди зараженных – 84-летний мужчина.

Об этом журналистам "ТСН" глава Винницкой областной государственной администрации Сергей Борзов. Он отметил, что положительные результаты ПЦР-тестов оказались у жителей сразу пяти районов: Винницкого, Могилев-Подольского,Тульчинского, Жмеринского и Гайсинского.

"Всего в главную лабораторию было направлено 30 образцов, из них абсолютное большинство оказались, к сожалению, положительными. Причем речь идет именно о новом, более опасном штамме", – отметил руководитель области.

Видео дня

Отметим, что мутация коронавируса Дельта, обнаруженная впервые прошлой осенью в Индии, названа более опасной, чем два предшествующих штамма. У больных, кроме уже известных симптомов кашля и утраты обоняния, могут развиться мигрени, сильная тошнота вплоть до рвоты. Также эта форма более заразна и быстрей распространяется.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый штамм Дельта активно распространяется по регионам Украины. В субботу, 7 августа, также сообщили о первых случаях заражения в Днепре.