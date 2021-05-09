На вакцинацию записались более полумиллиона украинцев: кто получит прививку первым
В очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине записались более 597 тысяч человек.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Telegram. В ведомстве напомнили, что приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеютсахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.
В Минздраве отметили, что сейчас в Украине вакцинируют:
медиков и работников учреждений здравоохранения;
жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;
участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;
социальных работников;
священнослужителей;
олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;
педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);
сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;
людей в возрасте от 65 лет.
"Напоминаем, что даже если вы не входите в одну из этих групп, вы можете записаться в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщения о начале вакцинации вашей группы", – добавили в ведомстве.
Отметим, с начала кампании по вакцинации в Украине прививки получили 862 641 человек, из них получили 1 дозу – 862639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.
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