На вакцинацию записались более полумиллиона украинцев: кто получит прививку первым

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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Вакцинация от коронавируса

В очередь на вакцинацию от коронавируса в Украине записались более 597 тысяч человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения в Telegram. В ведомстве напомнили, что приоритет отдается людям наиболее преклонного возраста и людям, которые имеютсахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания и почек.

В Минздраве отметили, что сейчас в Украине вакцинируют:

  • медиков и работников учреждений здравоохранения;

  • жителей и персонал домов престарелых и специализированных интернатов;

  • участников Операции объединенных сил на Востоке Украины;

  • социальных работников;

  • священнослужителей;

  • олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году;

  • педагогов, привлеченных к проведению внешнего независимого оценивания (ВНО);

  • сотрудников патрульной полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и пограничников;

  • людей в возрасте от 65 лет.

"Напоминаем, что даже если вы не входите в одну из этих групп, вы можете записаться в очередь на прививку против COVID-19 и ждать сообщения о начале вакцинации вашей группы", – добавили в ведомстве.

Отметим, с начала кампании по вакцинации в Украине прививки получили 862 641 человек, из них получили 1 дозу – 862639 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного применения вакцину против коронавируса китайской компании Sinopharm.

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